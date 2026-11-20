उत्तर प्रदेश के कुंडा में विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की रामकथा में शामिल हुए कथावाचक बाबा सत्यनारायण मौर्य ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर विवादित बयान दिया हैं. जिसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. मौर्य ने कहा कि जब मैं विदेश जाता हूं तो हिंदी की अंग्रेजी जानने के लिए उन्हें किराये पर 'सोनिया गांधी' मिल जाती है.

जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा सीट से विधायक राजा भैया द्वारा रामकथा कराई जा रही है. ये रामकथा पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा की जा रही है. जिसमें प्रदेश के कई बड़े राजनेता शामिल हुए हैं. इस रामकथा में चर्चित कथावाचक बाबा सत्यनारायण मौर्य ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान मंच से अपनी बात रखते हुए उन्होंने सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर अमर्यादित बयान दिया.

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सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर विवादित बयान

सत्यनारायण मौर्य ने राजा भैया के साथ अपनी पुरानी बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो पिछली बार वेस्ट इंडीज़ से अमेरिका होते हुए लौटे तो उस समय बेंती राजभवन में राजा भैया ने उनसे सवाल किया कि अगर उनका अंग्रेजी में हाथ तंग है तो वो कैसे विदेशों में रामकथा कर लेते हैं. मौर्य ने कहा कि "उन्होंने मुझसे पूछा कि बिना अंग्रेजी के विदेशों में आपका काम कैसे चलता है? तो मैंने एक ही बात पूछी- मुझे अगर अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा काम कैसे चलता है ये आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं भी आपसे पूछता हूं कि सोनिया गांधी को हिन्दी आती है क्या?

कथावाचक ने कहा कि "मैं आपसे पूछता हूं कि सोनिया गांधी को हिन्दी आती है क्या तो उसका काम कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा कि उसको तो कोई किराए पर मनमनोहन सिंह मिल गया था. मैंने कहा मैं भी विदेश जाता हूं तो मुझे भी किराये सोनिया गांधी मिल जाती है, हिंदी की अंग्रेजी जानने के लिए."

सत्यनारायण मौर्य का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. रामकथा के मंच पर सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर जो बात कही गई, उस पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.