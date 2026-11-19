बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नकटीदेई तिनियहवा गांव में कथित तौर पर एक महिला ने अपनी पति की लाठी-डंडों से पीटने के बाद गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोप है कि पति शराब पीने के बाद उसके साथ अक्सर मारपीट करता था, जिसके महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया. पुलिस ने हत्या की आरोपी पत्नी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. साथ ही वारदात में इस्तेमाल लाठी और गमछा बरामद किया.

पुलिस के मुताबिक, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नकटीदेई तिनियहवा गांव निवासी दिग्विजय पुत्र रामतीरथ का शव 17 नवंबर 2026 को उनके घर में बिस्तर पर मिला था. घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई. मृतक के पुत्र राजन वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी लीलावती के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

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पुलिस पूछताछ में महिला ने कबूला जुर्म

जांच के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी लीलावती पर गहराया. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में महिला ने पति की हत्या करने की बात स्वीकार की. उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई एक लाठी और एक गेरुआ रंग का गमछा बरामद किया गया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

शराब पीने के बाद मारपीट करता था पति- महिला

पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने जो कहानी बताई, उसके मुताबिक पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. लीलावती ने पुलिस को बताया कि उसके दो बेटे हैं और दोनों बाहर रहते हैं. अभी दोनों की शादी भी नहीं हुई है. महिला के अनुसार उसका पति दिग्विजय शराब पीने का आदी था. शराब पीकर घर आने के बाद वह अक्सर उसके साथ झगड़ा और मारपीट करता था. परिवार में आए दिन होने वाले विवाद से वह परेशान रहती थी.

10 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ था विवाद

महिला के मुताबिक, 16 नवंबर को उसने खेती-बारी के काम के लिए घर में 10 हजार रुपये रखे थे. लेकिन उसे जानकारी हुई कि उसके पति ने बिना बताए रुपये निकाल लिए हैं. जब रात में उसका पति शराब पीकर घर पहुंचा तो उसने पैसों के बारे में पूछताछ की. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने घर में रखी लाठी उठा ली और पत्नी को मारने लगा.

पति से लाठी छीनकर कर दी पिटाई

आरोप है कि पति की मारपीट से बचने के लिए लीलावती ने उसके हाथ से लाठी छीन ली और उसी लाठी से पति की पिटाई कर दी. लाठी के हमले से दिग्विजय बिस्तर पर गिर पड़ा. इसके बाद महिला ने कथित तौर पर पास में रखे पति के गमछे से उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद घर में सन्नाटा छा गया. अगले दिन की गतिविधियों और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की जांच पुलिस कर रही है.

पुलिस के अनुसार महिला का कहना था कि उसका पति करीब चार-पांच साल पहले भी खेत बेच चुका था. उसे आशंका थी कि पति शराब के नशे में बची हुई खेती-बारी की जमीन भी किसी दूसरे के नाम कर देगा, जिससे उसके बच्चों का हक छिन जाएगा. महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति की आदतों और आए दिन होने वाले विवाद से तंग आ चुकी थी. हालांकि, हत्या के पीछे बताए गए इन कारणों और घटनाक्रम की पुष्टि विवेचना एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

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