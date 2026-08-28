पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पिलर से टकराई बस, ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में रोडवेज बस चालक और एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब दो दर्जन यात्री घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि बस के पिलर से टकराते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

जानकारी के मुताबिक, बेल्थरा रोड डिपो की रोडवेज बस लखनऊ से बलिया के लिए रवाना हुई थी. बस को लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए बलिया जाना था. देर रात बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ की ओर बढ़ रही थी. इसी दौरान स्टोन नंबर 191 के पास बस के आगे चल रहे एक पिकअप वाहन की गति अचानक अनियंत्रित हो गई.

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पिकअप को बचाने के प्रयास में हादसा

पिकअप वाहन को अनियंत्रित होते देखकर बस चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन बस लहराते हुए एक्सप्रेसवे किनारे बने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पिलर से जा टकराई. हादसे की सूचना मिलते ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस टीम और पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंची.घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल और आसपास के स्थानीय अस्पतालों में भेजा गया.

हादसे में दो लोगों की मौत

वहीं, इस हादसे में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में रोडवेज बस चालक और एक महिला यात्री शामिल हैं. वहीं, बस में सवार करीब दो दर्जन यात्री घायल हुए हैं. घायलों में कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने की कार्रवाई शुरू की. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हादसे में जान गंवाने वाले चालक और महिला यात्री की पहचान की जा रही है. मृतकों के नाम और घायलों की पूरी सूची समेत घटना से जुड़ी अन्य जानकारी अभी सामने आनी बाकी है.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर पिकअप को बचाने के चक्कर में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें क्षेत्र 34 लोग घायल हुए हैं और दो लोगों की मौत हुई है. दुर्घटना में घायल लोगों का उपचार मंडली चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में किया जा रहा है.

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