क्या 2022 की हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? बिलारी सीट पर क्या है माहौल

मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट मुरादाबाद ज़िले और संभल लोकसभा सीट का हिस्सा है. बिलारी एक ग्रामीण आबादी वाली विधानसभा सीट है. यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है. बिलारी विधानसभा सीट से इस समय सपा के फहीम इरफान विधायक हैं. बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दिया था. बसपा ने अनिल कुमार और AIMIM ने खालिद ज़मान को चुनावी मैदान में उतारा था. कांग्रेस ने कल्पना सिंह को प्रत्याशी बनाया था.

साल 2026 में एसआईआर के बाद बिलारी विधानसभा सीट पर 3,62,401 मतदाता हैं. जबकि 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त बिलारी विधानसभा सीट पर 3,58,925 मतदाता थे. यानि बिलारी विधानसभा सीट पर लगभग 4 हज़ार की संख्या में मतदाता बढ़े हैं.

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2022 में किस दल को कितने मिले वोट?

2022 के विधानसभा चुनाव में बिलारी में सपा के फहीम इरफान चुनाव जीत गए. सपा ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 7,610 वोटों से चुनाव हरा दिया. सपा को 39.92 प्रतिशत और बीजेपी को 36.73 फीसदी वोट हासिल हुए. दोनों दलों के बीच 3.19 प्रतिशत वोटों का फासला रहा. बसपा को लगभग 42 हज़ार और ओवैसी के दल को लगभग 9 हज़ार वोट मिल गए. बिलारी विधानसभा सीट पर नोटा और कांग्रेस के बीच जमकर लड़ाई हुई. इस युद्ध में आखिरकार नोटा ने कांग्रेस को 6 वोटों से हरा दिया.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को बिलारी विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव वोट के साथ पाल समाज का वोट हासिल हुआ. जबकि बीजेपी को गैर यादव ओबीसी का सारा वोट मिल गया, सिर्फ पाल समाज का वोट ही बीजेपी से छिटका. सामान्य वर्ग का भी सारा वोट बीजेपी के साथ गया. बसपा को एससी समाज का अपना मूल वोट पूरा मिल गया, लेकिन शेष एससी वोट बीजेपी के साथ गया. ओवैसी की पार्टी को 9 हज़ार मुस्लिम वोट बिलारी में मिल गए.

2024 लोकसभा चुनाव में बिलारी विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 97,856

2. बीजेपी- 94,534

3. बसपा- 35,260

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बिलारी सीट को लगभग 3 हज़ार वोटों से जीत लिया. बिलारी सीट संभल लोकसभा सीट का हिस्सा है. सपा के जियाउर्हमान ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को पीछे कर दिया. बसपा को 35 हज़ार वोट मिल गए.

2024 के लोकसभा चुनाव में बिलारी विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम समाज का पूरा वोट मिला. 2022 में जो वोट ओवैसी की पार्टी की तरफ गया था, 2024 में वो सपा की तरफ चला गया. यही वजह है कि 2022 के मुकाबले 2024 में सपा का 2 हज़ार वोट बढ़ गया. सपा को 2024 में बिलारी सीट पर पाल वोट हासिल नहीं हो पाया, जबकि 2022 में बिलारी में सपा को पाल वोट मिला था.

वहीं 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को लगभग 7 हज़ार वोट ज़्यादा मिले. इसके पीछे की मुख्य वजह पाल समाज का दोबारा बीजेपी को वोट करना माना जा रहा है. बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी का पूरा वोट ले लिया. बसपा का वोट 2022 के मुकाबले 2024 में लगभग 7 हज़ार कम हुआ है. बीएसपी को 2024 में मुस्लिम वोट ना के बराबर मिला. लेकिन अपने काडर के वोट को बसपा ने सुरक्षित रखा.

बिलारी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.35 लाख

2. एससी- 65 हज़ार

3. यादव- 40 हज़ार

4. सैनी- 35 हज़ार

5. जाट- 16 हज़ार

6. कश्यप- 15 हज़ार

7. क्षत्रिय- 15 हज़ार

8. प्रजापति- 10 हज़ार

9. ब्राह्मण- 6 हज़ार

10. वैश्य- 5 हज़ार

11. लोधी- 2,500

12. अन्य- 17 हज़ार

मुस्लिम के साथ एससी मतदाता बनेंगे निर्णायक

बिलारी विधानसभा सीट पर मुस्लिम यादव का समीकरण मिलाकर लगभग 1 लाख 90 हज़ार के आसपास मतदाता हैं. मुस्लिम के बाद दूसरे नंबर पर एससी मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 50 हज़ार बसपा के मूल मतदाता माने जाते हैं. बिलारी विधानसभा सीट पर गैर यादव ओबीसी लगभग 80 हज़ार की संख्या में मतदाता हैं. वहीं सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगभग 25 हज़ार की संख्या में हैं. बिलारी विधानसभा सीट पर 2027 में बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी. दोनों ही दलों के प्रत्याशी चयन पर ही हार जीत तय होगी.

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