Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडक्या 2022 की हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? बिलारी सीट पर क्या है माहौल

क्या 2022 की हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? बिलारी सीट पर क्या है माहौल

बिलारी विधानसभा सीट से इस समय सपा के फहीम इरफान विधायक हैं, बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दिया था. हालांकि, अब मौका एक बार फिर हार की बदला लेने का मौका है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 28 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट मुरादाबाद ज़िले और संभल लोकसभा सीट का हिस्सा है. बिलारी एक ग्रामीण आबादी वाली विधानसभा सीट है. यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है. बिलारी विधानसभा सीट से इस समय सपा के फहीम इरफान विधायक हैं. बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दिया था. बसपा ने अनिल कुमार और AIMIM ने खालिद ज़मान को चुनावी मैदान में उतारा था. कांग्रेस ने कल्पना सिंह को प्रत्याशी बनाया था.

साल 2026 में एसआईआर के बाद बिलारी विधानसभा सीट पर 3,62,401 मतदाता हैं. जबकि 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त बिलारी विधानसभा सीट पर 3,58,925 मतदाता थे. यानि बिलारी विधानसभा सीट पर लगभग 4 हज़ार की संख्या में मतदाता बढ़े हैं.

रक्षाबंधन पर सपा का अनोखा विरोध, राखी गिफ्ट में भाई ने 5 किलो चीनी

2022 में किस दल को कितने मिले वोट?

2022 के विधानसभा चुनाव में बिलारी में सपा के फहीम इरफान चुनाव जीत गए. सपा ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 7,610 वोटों से चुनाव हरा दिया. सपा को 39.92 प्रतिशत और बीजेपी को 36.73 फीसदी वोट हासिल हुए. दोनों दलों के बीच 3.19 प्रतिशत वोटों का फासला रहा. बसपा को लगभग 42 हज़ार और ओवैसी के दल को लगभग 9 हज़ार वोट मिल गए. बिलारी विधानसभा सीट पर नोटा और कांग्रेस के बीच जमकर लड़ाई हुई. इस युद्ध में आखिरकार नोटा ने कांग्रेस को 6 वोटों से हरा दिया.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को बिलारी विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव वोट के साथ पाल समाज का वोट हासिल हुआ. जबकि बीजेपी को गैर यादव ओबीसी का सारा वोट मिल गया, सिर्फ पाल समाज का वोट ही बीजेपी से छिटका. सामान्य वर्ग का भी सारा वोट बीजेपी के साथ गया. बसपा को एससी समाज का अपना मूल वोट पूरा मिल गया, लेकिन शेष एससी वोट बीजेपी के साथ गया. ओवैसी की पार्टी को 9 हज़ार मुस्लिम वोट बिलारी में मिल गए.

2024 लोकसभा चुनाव में बिलारी विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 97,856
2. बीजेपी- 94,534
3. बसपा- 35,260

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बिलारी सीट को लगभग 3 हज़ार वोटों से जीत लिया. बिलारी सीट संभल लोकसभा सीट का हिस्सा है. सपा के जियाउर्हमान ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को पीछे कर दिया. बसपा को 35 हज़ार वोट मिल गए. 

2024 के लोकसभा चुनाव में बिलारी विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम समाज का पूरा वोट मिला. 2022 में जो वोट ओवैसी की पार्टी की तरफ गया था, 2024 में वो सपा की तरफ चला गया. यही वजह है कि 2022 के मुकाबले 2024 में सपा का 2 हज़ार वोट बढ़ गया. सपा को 2024 में बिलारी सीट पर पाल वोट हासिल नहीं हो पाया, जबकि 2022 में बिलारी में सपा को पाल वोट मिला था. 

वहीं 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को लगभग 7 हज़ार वोट ज़्यादा मिले. इसके पीछे की मुख्य वजह पाल समाज का दोबारा बीजेपी को वोट करना माना जा रहा है. बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी का पूरा वोट ले लिया. बसपा का वोट 2022 के मुकाबले 2024 में लगभग 7 हज़ार कम हुआ है. बीएसपी को 2024 में मुस्लिम वोट ना के बराबर मिला. लेकिन अपने काडर के वोट को बसपा ने सुरक्षित रखा.

बिलारी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.35 लाख
2. एससी- 65 हज़ार
3. यादव- 40 हज़ार
4. सैनी- 35 हज़ार
5. जाट- 16 हज़ार
6. कश्यप- 15 हज़ार
7. क्षत्रिय- 15 हज़ार
8. प्रजापति- 10 हज़ार
9. ब्राह्मण- 6 हज़ार
10. वैश्य- 5 हज़ार
11. लोधी- 2,500
12. अन्य- 17 हज़ार

मुस्लिम के साथ एससी मतदाता बनेंगे निर्णायक

बिलारी विधानसभा सीट पर मुस्लिम यादव का समीकरण मिलाकर लगभग 1 लाख 90 हज़ार के आसपास मतदाता हैं. मुस्लिम के बाद दूसरे नंबर पर एससी मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 50 हज़ार बसपा के मूल मतदाता माने जाते हैं. बिलारी विधानसभा सीट पर गैर यादव ओबीसी लगभग 80 हज़ार की संख्या में मतदाता हैं. वहीं सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगभग 25 हज़ार की संख्या में हैं. बिलारी विधानसभा सीट पर 2027 में बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी. दोनों ही दलों के प्रत्याशी चयन पर ही हार जीत तय होगी.

क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या 2022 की हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? बिलारी सीट पर क्या है माहौल
क्या 2022 की हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? बिलारी सीट पर क्या है माहौल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
निराश्रित बच्चियों ने CM योगी को बांधी राखी, फिर साथ ली सेल्फी
निराश्रित बच्चियों ने CM योगी को बांधी राखी, फिर साथ ली सेल्फी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रक्षाबंधन पर सपा का अनोखा विरोध, राखी गिफ्ट में भाई ने 5 किलो चीनी
रक्षाबंधन पर सपा का अनोखा विरोध, राखी गिफ्ट में भाई ने 5 किलो चीनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल
क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
ट्रेंडिंग
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget