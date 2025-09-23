जेल से रिहा हुए आजम खान तो मिलने पहुंचे अतीक अहमद के हमशक्ल, वीडियो देख सभी हैरान

सीतापुर जेल के बाहर मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान से मिलने के लिए अतीक अहमद जैसा दिखने वाला एक शख्स पहुंचा. आज़म खान हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं और जेल से बाहर आने के बाद से ही उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है.

बड़ी संख्या में लोग सीतापुर जेल के बाहर जुटे थे. इसी भीड़ में अचानक एक ऐसा शख्स लोगों की आंखों के सामने नजर आया, जिसका हाव-भाव, पहनावा और मूंछें बिल्कुल माफिया से नेता बने अतीक अहमद जैसी थीं. जैसे ही वहां मौजूद भीड़ की वजर उस व्यक्ति पर पड़ी तो सभी चौंक गए. वहीं व्यक्ति का नाम कदीर बताया जा रहा है.

सुरक्षाबलों में मची हलचल

वहीं इस शख्स को लोग पहले तो सचमुच अतीक समझ बैठे और वहां मौजूद पुलिस व सुरक्षा बलों के बीच भी यह नजारा देखकर हलचल मच गई. बाद में साफ हुआ कि वह व्यक्ति केवल आज़म खान का प्रशंसक है, जो उनसे मिलने आया था.

उसने अतीक जैसा लुक जानबूझकर अपनाया था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने माहौल को एकदम चर्चा में ला दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

आजम खान ने बाहर आकर लोगों को जताया आभार

वहीं आजम खान के समर्थक उनकी रिहाई को लेकर काफी खुश हैं. जेल से छूटने के बाद उन्होंने परिवार और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है. उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे. समर्थकों ने रामपुर पहुंचने पर उनका फूलों की बारिश से स्वागत किया है.

इस बीच सीतापुर जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अतीक अहमद जैसा दिखने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने केवल मिलने के लिए आवेदन किया था और उसका किसी विवाद से लेना-देना नहीं है.

यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बन गई है. लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है या किसी ने जानबूझकर इस तरह का लुक अपनाया है. फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.