जेल में आजम खान की तबीयत खराब, प्रशासन से A कैटेगरी की सुविधाएं मांगी

रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान ने जेल प्रशासन से ए-कैटेगरी की सुविधाएं मांगी है. आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम से जेल में मिलने गुरुवार (4 दिसंबर) को उनके वकील नासिर सुल्तान पहुंचे थे. आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम से जेल में मुलाकात करने के बाद वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि जेल में आजम खान की तबीयत खराब है. वह आराम में थे इसलिए उन से मुलाकात नहीं हो सकी है. अब्दुल्लाह आजम से मुलाकात हुई है.

आजम खान को नहीं मिल रहीं ए-कैटेगरी सुविधाएं

वकील नासिर सुल्तान ने बताया की आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को जेल में ए-कैटेगरी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है. इसलिए आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. उन्होंने आजम खान को जेल में ए-कैटेगरी की सुविधाएं देने की मांग की है.

ठीक नहीं है आजम खान की तबीयत

रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल में तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है. उनके वकील नासिर सुल्तान ने जेल में मुलाकात के बाद बड़ा दावा किया है. उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद आजम खान को ए-कैटेगरी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार प्रभावित हो रहा है.

नासिर सुल्तान ने बताया कि वे पेंडिंग मामलों को लेकर मुलाकात करने आए थे, लेकिन आजम खान से मुलाकात नहीं हो सकी. उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वे बाहर तक नहीं आ पाए. वकील ने बताया कि सिर्फ अब्दुल्ला आजम से ही उनकी बातचीत हो पाई. उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला युवा हैं, इसलिए हिम्मत करके आ गए, लेकिन दोनों ही अंदर काफी परेशान हैं.

वकील ने जेल प्रशासन पर लगाए आरोप

आजम खान के वकील ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद आजम खान को ए-कैटेगरी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रहीं. उन्होंने यह भी कहा कि जेल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं हैं, जिससे उनकी सेहत और भी खराब हो रही है.

अन्य ए-कैटेगरी जेल में शिफ्ट हो सकते हैं आजम खान- सूत्र

मीडिया द्वारा फैसले पर पूछे गए सवाल पर नासिर सुल्तान ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसका सम्मान किया जाएगा. जेल प्रशासन पर लग रहे आरोपों के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. सूत्रों का कहना है की जेल में ए-कैटेगरी की सुविधाओं की मांग के चलते जेल प्रशासन आजम खान को आने वाले दिनों में रामपुर जेल से किसी अन्य ए-कैटेगरी वाली बड़ी जेल में शिफ्ट कर सकता है.