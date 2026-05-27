अयोध्या: बकरीद पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, सड़क पर नमाज और सार्वजनिक कुर्बानी करने पर रोक

Ayodhya News: बकरीद पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, सड़क पर नमाज और सार्वजनिक कुर्बानी करने पर रोक
Ayodhya News In Hindi: बकरीद को लेकर अयोध्या में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जहां स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बकरीद की नमाज किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर नहीं पढ़ी जाएगी.
रामनगरी अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि बकरीद की नमाज किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर नहीं पढ़ी जाएगी. सभी लोग केवल निर्धारित ईदगाहों और मस्जिदों में ही नमाज अदा करेंगे. प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की है.
अयोध्या रेंज के सभी पांच जिलों के अधिकारियों से हुई चर्चा
डीआईजी सोमेन बर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या रेंज के सभी पांच जिलों, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर में पीस कमेटी की बैठकें पूरी कर ली गई हैं. इन बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. केंद्रीय कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की गई.
फ्री राशन पर केंद्र सरकार के फैसले का यूपी में होगा ये असर, 15-16 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह की कुर्बानी की अनुमति नहीं
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शासन की मंशा के अनुरूप सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए संबंधित समितियों और जिम्मेदार लोगों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी तरह की अफवाह या विवाद की स्थिति पैदा न हो.
बता दें कि 28 मई को रामनगरी अयोध्या समेत पूरे क्षेत्र में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा. इसे लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं तथा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'देश में इस समय जो...'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL