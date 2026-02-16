अयोध्या को मिलीं 20 AC इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, इन प्रमुख शहरों से मजबूत होगी कनेक्टिविटी

होली के पावन पर्व से ठीक पहले रामनगरी अयोध्या के श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण मुक्त और सुगम परिवहन को बढ़ावा देते हुए अयोध्या को 20 नई अत्याधुनिक वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है. परिवहन विभाग की ओर से ये सभी बसें अयोध्या धाम बस डिपो पर पहुंच चुकी हैं और जल्द ही सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी.

इन 51 सीटर आधुनिक बसों के बेड़े में शामिल होने से अयोध्या की कनेक्टिविटी राज्य के प्रमुख शहरों से और मजबूत हो जाएगी. अब अयोध्या से लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी का सफर यात्रियों के लिए न केवल आरामदायक होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी. होली के त्योहार पर घर जाने वाले और रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने में ये बसें 'लाइफलाइन' साबित होंगी.

सुरक्षा और सुविधाओं का 'कम्प्लीट पैकेज'

सुरक्षा और सुविधाओं से लैस नई इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है. बसों में बेहतरीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम और आरामदायक सस्पेंशन लगाया गया है, जिससे गर्मियों में भी सफर थकान भरा नहीं होगा. हर बस में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है. पैनिक बटन की सुविधा भी दी गई है. यात्रियों को रूट और स्टॉपेज की जानकारी देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं. साथ ही, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष आरक्षित सीटों की व्यवस्था भी की गई है.

होली से शुरू होगा नियमित संचालन

परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) विमल राजन ने बताया कि बसों के संचालन से पहले उनका तकनीकी परीक्षण और ट्रायल रन किया जा रहा है. होली के अवसर से इन बसों का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में यात्रियों की मांग और जरूरत को देखते हुए बेड़े में और बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. यह कदम अयोध्या को एक स्मार्ट और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.