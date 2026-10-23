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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदीपोत्सव-2026 से पहले निखरेगी रामनगरी अयोध्या, प्रमुख मार्गों हो रही डेंटिंग-पेंटिंग

दीपोत्सव-2026 से पहले निखरेगी रामनगरी अयोध्या, प्रमुख मार्गों हो रही डेंटिंग-पेंटिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप दीपोत्सव-2026 को भव्य, दिव्य और आकर्षक बनाने के लिए रामनगरी में सजावट के साथ प्रमुख मार्गों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए जा रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 23 Oct 2026 08:54 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप दीपोत्सव-2026 को भव्य, दिव्य और आकर्षक बनाने के लिए रामनगरी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं. भगवान श्रीराम की नगरी को त्रेतायुगीन वैभव और सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप सजाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

इसी क्रम में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की ओर से धर्मपथ, रामपथ और महोबरा मार्ग के डिवाइडरों तथा उन पर लगी रेलिंग की डेंटिंग-पेंटिंग कराई जा रही है. रंग-रोगन के जरिए इन मार्गों को नया और आकर्षक रूप दिया जा रहा है, ताकि दीपोत्सव के दौरान अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भव्य रामनगरी की झलक देखने को मिले.

प्रमुख मार्गों को संवारने पर विशेष जोर

दीपोत्सव अयोध्या की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और भगवान श्रीराम के आदर्शों से जुड़ा महापर्व है. इसे यादगार बनाने के लिए शहर की सजावट के साथ प्रमुख मार्गों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए जा रहे हैं. धर्मपथ और रामपथ रामनगरी की पहचान हैं, जबकि महोबरा मार्ग भी आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. ऐसे में इन मार्गों के डिवाइडरों और रेलिंग पर रंग-रोगन से शहर की सुंदरता निखरेगी और दीपोत्सव की तैयारियों को भी भव्य स्वरूप मिलेगा.

त्रेतायुगीन वैभव और सांस्कृतिक पहचान की झलक

भगवान श्रीराम की अयोध्या के त्रेतायुगीन वैभव की कल्पना को आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक नगरीय स्वरूप के साथ जोड़ने के प्रयासों में प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण अहम है. दीपोत्सव के दौरान अयोध्या की सड़कों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख प्रवेश मार्गों पर की जाने वाली विशेष सजावट श्रद्धालुओं के स्वागत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है. डिवाइडरों और रेलिंग की डेंटिंग-पेंटिंग से प्रमुख मार्गों का दृश्य स्वरूप निखरेगा और रामनगरी की भव्यता को नया आकर्षण मिलेगा.

श्रद्धालुओं को मिलेगा सुंदर और व्यवस्थित शहर का अनुभव

लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुशांत त्रिपाठी ने बताया कि दीपोत्सव-2026 को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से प्रमुख मार्गों के डिवाइडरों और उन पर लगी रेलिंग की डेंटिंग-पेंटिंग कराई जा रही है. इस कार्य में धर्मपथ, रामपथ और महोबरा मार्ग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दीपोत्सव पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुंदर और व्यवस्थित शहर का अनुभव मिले, इसी उद्देश्य से यह कार्य कराया जा रहा है. विभाग का प्रयास है कि प्रमुख मार्ग आकर्षक दिखें और रामनगरी की धार्मिक महत्ता, सांस्कृतिक पहचान तथा भव्यता के अनुरूप तैयारियां पूरी की जाएं.

Published at : 23 Oct 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH States News
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