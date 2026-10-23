शिवा शर्मा हत्या मामले में श्रद्धा दुबे को झटका, जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ में बहुचर्चित शिवा मामले में कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश ने अर्जी के लिए कोर्ट में अपील किया था. सीजीएम कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होना है. ऐसे में जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता. अब आरोपी ऊपरी अदालत में जमानत के लिए अपील करेंगे.

पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अपने कब्जे में ले लिया था. जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उसमें कुछ नहीं मिला. तीन आरोपियों ने पूरा डाटा डिलीट कर दिया था. इसके साथ ही पुलिस ने जानने की कोशिश कि नेपाल जाने की योजना, आगरा से नागपुर पहुंचने, मददगार कौन था. पुलिस ने वायरल तस्वीरों और धमकी भरे ऑडियो के संबंध में भी पूछताछ की. तीनों खुद को निर्दोष बताते रहे.

9 अक्टूबर को चौथी मंजिल से गिरकर हुई थी शिवा की मौत

कपूरथला निवासी 25 वर्षीय शिवा शर्मा कैफे चलाता था. वह हजरतगंज के प्राग नारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर रहने वाली श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. 9 अक्टूबर की शाम फ्लैट से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से शिवा की मौत हो गई थी.

श्रद्धा दुबे सहित अन्य पर था 50-50 हजार का इनाम

शिवा की मां रंजना की तहरीर पर पुलिस ने श्रद्धा, रश्मि, आदिल और तनवीर अली उर्फ दानिश समेत अन्य के खिलाफ हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज की थी. घटना के बाद श्रद्धा, रश्मि और दानिश फरार हो गए थे. पुलिस ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

नागपुर के अपार्टमेंट से हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस और एसटीएफ ने 20 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज और आईपीडीआर ट्रैकिंग की मदद से तीनों को नागपुर के चिंचभवन इलाके स्थित प्रो-जोन कैल्म अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था. बुधवार को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर निकली पुलिस टीम गुरुवार सुबह तीनों को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंची. यहां डीसीपी सेंट्रल की क्राइम टीम ने तीनों से अलग-अलग पूछताछ की. पुलिस यह जानने की कोशिश करती रही कि घटना के बाद उन्होंने कहां-कहां शरण ली, फरारी में किसने मदद की और नागपुर पहुंचने के लिए कौन-सा रास्ता अपनाया.

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