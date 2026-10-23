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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइलाहाबाद-झांसी शिक्षक MLC चुनाव संपन्न, महोबा के 9 बूथों पर 55.77 फीसदी वोटिंग

इलाहाबाद-झांसी शिक्षक MLC चुनाव संपन्न, महोबा के 9 बूथों पर 55.77 फीसदी वोटिंग

महोबा जनपद में इलाहाबाद-झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. जिले में कुल 55.77 फीसदी मतदान दर्ज हुआ है. महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक नजर आई.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 23 Oct 2026 08:48 PM (IST)
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महोबा जनपद में इलाहाबाद-झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभास कुमार और अपर जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रनंदन सिंह की देखरेख में जिले के 9 पोलिंग बूथों पर वोट डाले गए. कुल 7,033 मतदाताओं में से 3,922 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे कुल 55.77 फीसदी मतदान दर्ज हुआ. इस दौरान मतदान केंद्रों पर महिलाओं की तुलना में पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक नजर आई.

महोबा जिले में इलाहाबाद-झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर सुबह से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. भारत निर्वाचन आयोग के कड़े दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. सुबह ठीक 8 बजे जिले के सभी 9 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई.

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जनपद में कुल 55.77 प्रतिशत मतदान

जिले में कुल 7,033 पंजीकृत मतदाताओं में से 3,922 मतदाताओं ने अपने नागरिक फर्ज को निभाते हुए वोट डाला. इस प्रकार महोबा जनपद में कुल 55.77 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया. चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार पोलिंग बूथों पर महिला मतदाताओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की सहभागिता अधिक दिखाई दी. 

चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सुचिता के साथ पूरा कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को पहले ही बारीकी से प्रशिक्षित किया गया था. रवानगी से पूर्व भी अधिकारियों द्वारा उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिसका असर धरातल पर साफ दिखाई दिया.

अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों को दी बधाई

अपर जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रनंदन सिंह ने पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाने पर सभी मतदान कर्मियों और पोलिंग पार्टियों को बधाई दी है. लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां सुरक्षित बैलेट बॉक्स के साथ वापस लौट आईं, जिसके साथ ही महोबा में एमएलसी चुनाव का पर्व सकुशल पूरा हो गया.

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Published at : 23 Oct 2026 08:48 PM (IST)
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