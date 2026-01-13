औरैया पुलिस को युवक की हत्या के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों इस घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि इस मामले आरोपियो के पास से हत्या में इस्तेमाल मफलर और बाइक बरामद किया है. घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बीती 10 जनवरी को जिले के बेला थाना क्षेत्र के पटना नहर पुल पर मृतक शैलेंद्र को योजना बद्ध तरीके से उसकी पत्नी के कहने पर अवनीश द्वारा बुलाया गया, जहां अवनीश का दोस्त रिंकू के साथ पटना नहर पुल पर बाइक से पहुंचा.

आरोपियों ने शराब पिलाकर की हत्या

पुलिस ने बताया कि, वहीं तीनों ने मिलकर शराब पी जिसके बाद में दोनों साथियों ने शैलेंद्र को बाइक में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए, जहां दोनों साथियों ने मिलकर मफलर से शैलेंद्र का गला घोंट दिया, जिससे शैलेंद्र की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी उसे मृत अवस्था में छोड़कर भाग गए.

पुलिस ने पत्नी और प्रेमी के साथ एक अन्य को किया गिरफ्तार

पुलिस ने यह भी बताया है कि, हत्या के पीछे मृतक की पत्नी का षड्यंत्र था. जिसने अपने प्रेमी व उसके दोस्त के माध्यम से पति की हत्या करवा दी. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए पत्नी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया साथ ही हत्या में शामिल मफलर बाइक बरामद कर ली. फिलहाल औरैया पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विरुध्द आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है. वहीं, इस मामले ने पति-पत्नी के रिश्ते पर कलंक लगा दिया है.

