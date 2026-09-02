कांग्रेस के हुए आसिम वकार, खुद बताया क्यों छोड़ी ओवैसी की AIMIM

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे आसिम वकार ने अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी की मौजूदगी में वकार, कांग्रेस में शामिल हुए.

कांग्रेस में शामिल होने के बाद आसिम वकार ने कहा कि जो हमारी लड़ाई है जो देश से प्यार करते है. बीजेपी को उखाड़ फेंकना है. मुझे MIM रहने के दौरान ये लगा कि बीजेपी को हटाना है लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ते हैं. कांग्रेस पर निशाना साधते हैं. इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं. असल में बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं .

उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर के बारे में मैंने कहा था कि बीजेपी का एजेंट है और बाबरी मस्जिद जो बनवा रहा है वह बीजेपी बनवा रही है. उसने स्ट्रिंग ऑपरेशन में कहा था कि 1100 करोड रुपए मुझे मिले. हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच करवाएंगे. मैं सच, सहीं, देश और धर्मनिरपेक्षता के साथ हूं. मैं यहां टिकट के लिए नहीं आया हूं. मैंने 20 साल सपा में गुजारे. कभी अखिलेश यादव नहीं कह सकते कि मैंने कभी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग तक की बात नहीं की.

सबके लिए राहुल लड़ रहे हैं- गौतम

इससे पहले यूपी प्रभारी गौतम ने कहा कि सभी वर्गों के लिए देश में आंदोलन चल रहा है. लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं. राहुल गांधी से प्रभावित होकर आसिम वकार ने कांग्रेस जॉइन किया है. MIM के मुख्य प्रवक्ता आसिम वकार ने कांग्रेस ज्वाइन किया है.

वहीं अजय राय ने कहा कि हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मैं आपको मुबारकबाद देता हूं.आज एक मजबूत व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई है. वह हमेशा प्रखरता और वाकपटुता के साथ समाज को संदेश देते हैं. उनकी सोच, कांग्रेस के साथ मिलती है.