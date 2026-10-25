Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में हेड कांस्टेबल पर फायरिंग, बुलेटप्रूफ जैकेट पर उठे सवाल

मुजफ्फरनगर में हेड कांस्टेबल पर फायरिंग, बुलेटप्रूफ जैकेट पर उठे सवाल

मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से हेड कांस्टेबल अजीत कुमार घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 25 Oct 2026 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने पुलिस को ही निशाना बनाकर कानून-व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. तितावी थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान कुछ संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे. हेड कांस्टेबल अजीत कुमार ने उनका पीछा किया, तभी आरोपियों ने फायरिंग कर दी. गोली लगने से हेड कांस्टेबल घायल हो गए और आरोपी गन्ने के खेत में फरार हो गए.

घायल पुलिसकर्मी को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. एसएसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक, हेड कांस्टेबल की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं. आरोपियों की तलाश में जनपद की आठ पुलिस टीमें जुटी हुई हैं.

क्या चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध थीं?

इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर है. क्या चेकिंग के दौरान पुलिस टीम के पास बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध थीं? क्या पुलिसकर्मियों ने जैकेट पहनी हुई थी? अगर सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है. हालांकि, इस घटना में बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी गई थी या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है.

ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधियों का सामना करते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अगर हेड कांस्टेबल अजीत कुमार की जान चली जाती, तो उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाता? उनके बच्चों और परिजनों के भविष्य का जवाबदेह कौन होता? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जाएगी?

बदमाशों की गिरफ्तारी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन पुलिसकर्मियों की जान की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है. अब सवाल यह है कि इस घटना के बाद पुलिस विभाग चेकिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगा या नहीं और क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में पुलिसकर्मी पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के साथ ही ड्यूटी करें.

योगी सरकार में ज्ञान की नई उड़ान, विद्यार्थियों की अकादमिक रणनीति पर होगा मंथन

चेंकिंग के दौरान बदमाशों के भागने पर कांस्टेबल ने किया पीछा 

एसएसपी सूरज कुमार राय ने बताया की तितावी थाना पुलिस गोपनीय सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को दिखाई दिए. पुलिस को देखकर जब वे भागने लगे तो चेकिंग टीम में शामिल हेड कांस्टेबल अजीत कुमार ने उनका पीछा किया जिसपर भाग रहे आरोपियों ने फायरिंग कर दी जिसमे गोली लगने से हेड कांस्टेबल अजित घायल हो गया. घटना के बाद घायल पुलिसकर्मी को तत्काल जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाकर मुजफ्फरनगर के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है.

पूरे जनपद से आठ टीमों को बुलाया गया घटनास्थल पर

एसएसपी सूरज कुमार राय की माने तो आज दिनांक 24 अक्टूबर 2026 को थाना तितावी क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चेकिंग एक गोपनीय सूचना पर लगाई गई थी और चेकिंग पार्टी के एक हेड कांस्टेबल अजीत को कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए जिनके पीछे गन्ने के खेत में इन्होंने पीछा करने का प्रयास किया.

इसमें एक अभियुक्त ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी और फरार हो गए. अजीत को तत्काल आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, अभी के समय अजीत स्टेबल हैं स्थिर हैं और खतरे से बाहर हैं. पूरे जनपद से आठ टीमों को यहां बुलाया गया है घटनास्थल पर और पूरे क्षेत्र में कांबिंग कराई जा रही है. शीघ्र ही इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस बताए, इतना पैसा कहां से आ रहा', रामलीला मैदान रैली पर राजभर का तंज
'कांग्रेस बताए, इतना पैसा कहां से आ रहा', रामलीला मैदान रैली पर राजभर का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फारुख अब्दुल्ला के बयान पर खालिद रशीद की दो टूक, बोले- स्पष्टीकरण दें
फारुख अब्दुल्ला के बयान पर खालिद रशीद की दो टूक, बोले- स्पष्टीकरण दें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन बोले- 'कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था...है और रहेगा'
मौलाना शहाबुद्दीन बोले- 'कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था...है और रहेगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में ज्ञान की नई उड़ान, विद्यार्थियों की अकादमिक रणनीति पर होगा मंथन
योगी सरकार में ज्ञान की नई उड़ान, विद्यार्थियों की अकादमिक रणनीति पर होगा मंथन
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
बिहार
अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?
अनंत सिंह के निष्कासन पर घमासान, JDU में गुटबाजी के आरोप; चिराग पासवान क्या बोले?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: शूटर्स ने सूरत के रास्ते दिल्ली भागने का प्लान बनाया था, पर छूट गई थी बस
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: शूटर्स ने सूरत के रास्ते दिल्ली भागने का प्लान बनाया था, पर छूट गई थी बस
स्पोर्ट्स
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल
विश्व
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
सऊदी पर हमलों का असर, एयर इंडिया ने 7 नवंबर तक कैंसिल की रियाद की फ्लाइट
विश्व
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार
शिक्षा
UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 
UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 
ट्रेंडिंग
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget