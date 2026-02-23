उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी के खिलाफ यौन शोषण का मुदकमा दर्ज करवाने से चर्चा में आए आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर अब वे निशाने पर आ गए हैं. शंकराचार्य ने आशुतोष को खुद हिस्ट्रीशीटर बताया और बोले कि कई दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं. जबकि आशुतोष खुद को शाकुम्भरी पीठ से जुड़ा बता रहा है.

उधर रिकॉर्ड के मुतबिक आशुतोष का अपराध चिट्ठा काफी बड़ा है, उस पर 27 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. जिनमें जमीन कब्जाने से लेकर गौ-हत्या और रेप जैसे मामले भी हैं. शामली में उसका हिस्ट्रीशीट नंबर 76ए है.

आशुतोष ब्रहमचारी उर्फ आशुतोष पांडेय का क्राइम रिकॉर्ड

आशुतोष शामली में कांधला थाने का हिस्ट्रीशीटर है, जिसमें उसका नाम अश्विनी सिंह उर्फ़ आशुतोष पांडेय है, पिता का नाम राजेन्द्र सिंह है. उस अपर 27 मुकदमे दर्ज हैं. जोकि शामली, गोंडा, मुजफ्फरनगर और लखनऊ जैसे जिलों से जुड़े हैं.

1-गौ-हत्या और तस्करी- यूपी गोवध अधिनियम- गो-तस्कर माजीद हसन के साथ मिलकर रिश्वत देने की कोशिश, गोंडा एसपी नवनीत राणा ने स्टिंग ऑपरेशन से जेल भेजा. गोमांस व्यापार के आरोप.

2- बलात्कार- 376 (रेप)- विधवा महिला आभा वर्मा के साथ गैंग रेप (आशुतोष, विनीत शर्मा और शुभम आरोपी). दलित महिला से रेप (भाई विनीत पर) दो मुकदमे दर्ज.

3- ठगी-धोखाधड़ी- एंटी करप्शन एक्ट, आईटी एक्ट-लखनऊ के हुसैनगंज थाने में 3.30 लाख रुपये में सरकारी नौकरी का झांसा. 2012 में जेल से फर्जी ट्रांसफर. कोर्ट में जज के नकली साइन से NBW जारी (मुकदमा 279/2017, कैराना).

4- जमीन और संपत्ति कब्जा- धोखाधड़ी, धमकी-2006 में 25 बीघा जमीन अपने नाम. 2010 में स्कूल के नाम पर मकान कब्जा. 2002 में मंदिर पर कब्जा (सचिन गोयल पर फर्जी 307 का मुकदमा).

5- गैंगस्टर और गुंडागर्दी- गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट- गैंग बनाकर अपराध, धमकी और संगठित अपराध, भाई विनीत शर्मा भी हिस्ट्रीशीटर.

6- अन्य अपराध- विभिन्न धाराएं- फर्जी चुनाव (2004 में 18 साल में लोकसभा लड़ा, झूठा एफिडेविट), 107 मुकदमे विभिन्न थानों में (कुछ रिपोर्ट्स में), 6 महीने में जिला बदलना. 25,000 का इनामी बदमाश. एसपी गोंडा पर फर्जी आरोप.

आरोपों को नकारा

बहरहाल आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ़ आशुतोष पांडेय इन आरोपों को नकारता रहा है और अब वह खुद को पूरी तरह धार्मिक बताता है. लेकिन अपराध जगत में उसके रिकॉर्ड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.