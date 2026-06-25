वाराणसी: BJP की नई टीम में अशोक चौरसिया को बड़ी जिम्मेदारी, बने काशी क्षेत्र अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने

लंबी प्रतीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया. प्रदेश उपाध्यक्ष महामंत्री क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ संगठन के अलग-अलग दायित्व पर जातीय समीकरण और चुनाव के दृष्टिगत बीजेपी ने अपनी नई टीम उतारी है. इसी बीच काशी क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर अब अशोक चौरसिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इससे पहले क्षेत्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

अशोक चौरसिया को काशी क्षेत्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की नई टीम का गुरुवार के दिन ऐलान कर दिया गया. काशी क्षेत्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी अशोक चौरसिया को सौंपी गई है, वह ओबीसी समाज से आते हैं .इसके अलावा करीब दो दशक से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं. तत्परता के साथ संगठन के कार्यक्रम का सफल आयोजन और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए विशेष अशोक चौरसिया की पहचान है. इससे पहले यह जिम्मेदारी दिलीप पटेल के पास थी, लेकिन अब दिलीप पटेल को यूपी का महामंत्री बनाया गया है. माना जा रहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में अशोक चौरसिया की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है जब काशी क्षेत्र के करीब 16 जनपद के विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी दलों से मुकाबला होगा.

बीजेपी काशी क्षेत्र में 16 जनपद

भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अंतर्गत 16 जनपद आते हैं, जिसमें वाराणसी चंदौली गाजीपुर भदोही सोनभद्र मिर्जापुर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अमेठी कौशांबी प्रयागराज शामिल है. ऐसे में इस नई टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितना सफल होती है यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार पूर्वांचल के ज्यादातर सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है .और अशोक चौरसिया की रणनीति पार्टी के लिए कितना सफल साबित होगी यह आने वाला चुनाव स्पष्ट कर देगा.