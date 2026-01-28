हरिद्वार में जमीनी विवाद को लेकर खूनी-खेल! दो पक्षों में फायरिंग, 2 लोग घायल

हरिद्वार जिले के कनखल थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजनहेड़ी गांव में बुधवार (28 जनवरी) की सुबह सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों की जांच करने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने ही फायरिंग की घटना हो गई. इस घटना में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई और प्रॉपर्टी डीलर सचिन चौहान समेत दो लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक अमला पंजनहेड़ी गांव में सरकारी भूमि से संबंधित शिकायतों के सत्यापन के लिए पहुंचा था. इसी दौरान गांव में मौजूद भाजपा से जुड़े दो पक्ष आमने-सामने आ गए. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक गोलियां चलने लगीं.

बीजेपी नेताओं के बीच हुआ विवाद

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भाजपा से जुड़े अतुल चौहान और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री तरुण चौहान के बीच विवाद हुआ था. इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. फायरिंग के दौरान सचिन चौहान को पेट में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े.

इसके अलावा उनके एक रिश्तेदार कृष्णपाल को भी गोली लगी है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. प्रशासनिक टीम और पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

घायल अस्पताल में भर्ती

घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस के साथ-साथ एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फायरिंग से जुड़े साक्ष्य जुटाए. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है. एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई, गोली किसने चलाई और विवाद की असली वजह क्या थी, इन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अव्यवस्था या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.