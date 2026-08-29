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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हत्या में भी जाति...'. अंकित बलियान मर्डर पर अखिलेश की टिप्पणी पर घमासान

'हत्या में भी जाति...'. अंकित बलियान मर्डर पर अखिलेश की टिप्पणी पर घमासान

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या को जाट समाज से जोड़ा, जिसे लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. बीजेपी ने कहा कि सपा हत्या में भी जाति खोज रही है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 29 Aug 2026 02:20 PM (IST)
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सिंगर अंकित बालियान की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सियासी घमासान छिड़ गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जाट समाज से जोड़ने को लेकर निशाना साधा और कहा कि  आप जातिवाद, क्षेत्रवाद और गोत्रवाद की बात कर रहे हैं जबकि अंकित बालियान के माता-पिता दुखी है. 

अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि, "बदलाव क्या होगा? अखिलेश यादव कभी आने वाले नहीं हैं और उनका शासन सभी ने देखा है. गुंडागर्दी, अपराध, जाति के नाम पर लूट, जाति संघर्ष, मुजफ्फरनगर दंगा, शामली पलायन देखा है. 2017 के बाद योगी सरकार में न्याय होना शुरू हुआ. कोई भी गुंडा या माफिया हो, कोई नहीं बचता है, शत प्रतिशत कार्रवाई होती है. 

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इस घटना में माता-पिता दुखी हैं और आप जातिवाद, क्षेत्रवाद और गोत्रवाद की बात कर रहे हैं. माता-पिता के साथ खड़ा रहना चाहिए और न्याय होना चाहिए. सरकार तैनात है, हरियाणा में पुलिस भेज रही है. STF लगी हुई है, इसमें भी तुरंत न्याय मिलेगा. पुलिस दिन रात लगी हुई है और किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा."

बीजेपी सांसद ने किया पलटवार

बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा, "अखिलेश यादव को सुरक्षा व्यवस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. मैं याद दिला दूं कि उसी शामली में जहां अंकित बालियान की हत्या हुई, वहीं पर कवाल कांड हुआ था जिसमें 2 भाइयों की लिंच करके हत्या कर दी गई. उसमें उनके एक कैबिनेट मंत्री ने कवाल के अपराधियों को छुड़वा दिया था. उसका परिणाम यह हुआ कि फिर दंगा हुआ जिसमें करीब 70 लोग मारे गए. 

बीजेपी सांसद ने कहा कि आपके समय माफियाओं का राज था. आज कानून व्यवस्था की उत्कृष्ट स्थिति है जिस कारण उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है. आपको कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं."

जयंत चौधरी ने भी दिया अखिलेश को जवाब

वहीं अखिलेश यादव के बयान पर जयंत चौधरी पलटवार करते हुए कहा कि हत्या जैसे संगीन अपराध में भी जाति तलाशना संवेदनहीनता है. क्योंकि ऐसी घड़ी में सभी विचार, जाति और क्षेत्र या अन्य भेद से ऊपर उठकर मानवीय रिश्तों को आगे रखते हैं. अंकित बाल्यान के परिवार को न्याय मिले, ये एक जाति या फिर गोत्र का विषय नहीं, मेरा और हर न्याय प्रिय व्यक्ति का है.

सपा प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री है, युवा की हत्या हो गयी संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं. बता दें कि सपा मुखिया ने अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी सिर्फ वोट की सगी है. जाट समाज या किसी अन्य समाज की नहीं. आज जाट समाज जवाब माँग रहा है उनके सहयोगी जाट नेता भूमिगत हो गए.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 29 Aug 2026 02:20 PM (IST)
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