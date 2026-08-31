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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान हत्याकांड: 5 दिन बाद आरोपियों का एनकाउंटर, सुमित और मोहित मारे गए

अंकित बालियान हत्याकांड: 5 दिन बाद आरोपियों का एनकाउंटर, सुमित और मोहित मारे गए

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में हत्या कर दी गई थी. पांच दिन बाद आज आरोपी शूटर्स में से दो सुमित और मोहित एनकाउंटर में मारे गए हैं. अंकित का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 31 Aug 2026 07:17 AM (IST)
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हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड के दो संदिग्धों को शामली पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. आरोपियों का नाम सुमित और मोहित बताया जा रहा है जिनकी पुलिस को तलाश थी. इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में हुई है. 

इससे पहले शामली डीएम आलोक यादव और एसपी एनपी सिंह ने बंतीखेड़ा गांव पहुंचकर अंकित बालियान के पिता पिता सतवीर सिंह समेत पूरे परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे. वहीं, इससे पहले परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी और चार दिन की मोहलत दी थी.

सुबह चार बजे बाइक से आते दिखे थे संदिग्ध

शामली के SP नरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, "हमारे इलाके के एक जाने-माने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद हमारी SWAT टीम, सर्विलांस यूनिट, सभी SHO, ASP और CO (सिटी और कैराना) को इस केस में लगाया गया. मैंने आधी रात से सुबह 6 बजे तक नाकेबंदी का प्लान लागू करने का आदेश दिया था ताकि बिना चेकिंग के कोई गाड़ी जिले में न घुस सके." 

एसपी ने आगे बताया, "आज सुबह करीब 4 बजे, जब हिजाना के SHO वीरेंद्र कसाना अपने स्टेशन के पास चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने करनाल की तरफ से आती हुई एक मोटरसाइकिल देखी. उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की. बाइक पर दो अपराधी सवार थे. उन्होंने तुरंत उन पर गोली चला दी. वे बाल-बाल बचे, हालांकि उनकी गाड़ी में गोली लगी. उन्होंने तुरंत वायरलेस पर मैसेज भेजा. संदिग्धों की गाड़ी तेजी से भागी और कैराना की तरफ मुड़ गई."

जब आरोपी मन्ना मादरा पुल के नीचे पहुंचे, तो कोतवाली स्टेशन के SHO धर्मेंद्र गौतम चेकिंग कर रहे थे. उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन पर गोली चला दी, जिससे गाड़ी का विंडशील्ड टूट गया. उन्होंने तुरंत उन्हें ललकारा. संदिग्ध शहर की तरफ बाईं ओर मुड़े; लेकिन, चूंकि वायरलेस पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, इसलिए SWAT टीम, सर्विलांस इंचार्ज, SHO, CO सिटी, ASP और CO कैराना सभी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद, संदिग्धों ने अचानक अपनी गाड़ी दाईं ओर, इस इलाके की तरफ मोड़ ली. लंबी मुठभेड़ के बाद पुलिस को सफलता मिली.

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अंकित बालिया हत्याकांड की जांच हरियाणा पहुंची

जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के हत्याकांड के तार हरियाणा से जुड़ रहे हैं. शामली और मेरठ पुलिस की टीमें हरियाणा के हिसार, रोहतक और करनाल पहुंची हैं. अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी शूटर्स इन जिलों के हो सकते हैं. 

शूटआउट के बाद हरियाणा की तरफ भागने का दावा

पुलिस जांच में दावा किया गया है कि अंकित बालियान को मारने के लिए कुल चार बदमाश आए थे. चारों ने एक साथ अंकित पर गोलियां चलाई थीं. इनमें से दो पीले गमछे में दिखाई दे रहे थे. फायरिंग के बाद शूटर्स हरियाणा की ओर भागते दिखे थे, जिसके बाद पुलिस की जांच में हरियाणा का एंगल भी शामिल हो गया. सीसीटीवी फुटेज में यह भी देखा गया था कि भागते हुए एक आरोपी ने किसी से फोन पर बात की थी.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 31 Aug 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News Ankit Baliyan
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