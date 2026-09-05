Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर में मस्जिद गिराने पर भड़के खालिद रशीद, सरकार को दी नसीहत!

सहारनपुर में मस्जिद गिराने पर भड़के खालिद रशीद, सरकार को दी नसीहत!

सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने पर खालिद रशीद फिरंगी महली ने नाराजगी जताई. उन्होंने पूजा स्थल कानून का हवाला देते हुए सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग की और मुस्लिम समुदाय से शांति की अपील की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Sep 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने के मामले ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और पूजा स्थल कानून को लेकर बहस तेज कर दी है. इस मामले पर धार्मिक नेता खालिद रशीद फिरंगी महली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मस्जिद गिराए जाने की निंदा करते हुए सभी सरकारों और प्रशासन से पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की.

खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने की वह कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि मस्जिदें मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखती हैं और ऐसी कार्रवाई से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. उन्होंने प्रशासन से भविष्य में किसी भी पूजा स्थल को नुकसान न पहुंचाने की अपील की.

पूजा स्थल कानून का दिया हवाला

धार्मिक नेता ने कहा कि संसद ने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ यानी पूजा स्थल कानून बनाया है. उन्होंने दावा किया कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में भी इस कानून के महत्व को रेखांकित किया गया था. उनके मुताबिक कानून के तहत 1947 में पूजा स्थलों की जो स्थिति थी, उसे बनाए रखने का प्रावधान है.

बोले- सभी धार्मिक स्थलों की हो सुरक्षा

खालिद रशीद ने कहा कि देश की परंपरा और संस्कृति में सभी धर्मों के पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात रही है. उन्होंने सरकार और प्रशासन से सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने तथा किसी भी पूजा स्थल को गिराने से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि इससे समाज में विश्वास और सौहार्द बना रहेगा.

मुस्लिम समुदाय से शांति की अपील

खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय से भी शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोगों को देश की न्यायिक और संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन और सरकार सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 05 Sep 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS SAHARANPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहनोई ने की थी हत्या, फतेहपुर में 3 दिन से लापता शख्स की नहर में मिली लाश
बहनोई ने की थी हत्या, फतेहपुर में 3 दिन से लापता शख्स की नहर में मिली लाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पराया धन अपना', अखिलेश के PDA पर बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का तंज
'पराया धन अपना', अखिलेश के PDA पर बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सहारनपुर में मस्जिद गिराने के लिए अखिलेश जिम्मेदार', AIMIM का बड़ा आरोप
'सहारनपुर में मस्जिद गिराने के लिए अखिलेश जिम्मेदार', AIMIM का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत, मौलाना यासूब अब्बास ने उठाए सवाल
सहारनपुर: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत, मौलाना यासूब अब्बास ने उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Bollywood News: बॉलीवुड से नहीं मिला साथ, अब विदेशों में छाप छोड़ेगी ‘हनुमान अंश’ (04.09.26)
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal का मजेदार Interview | Pyaar, Regret और Singh VS Kaur पर खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
राजस्थान
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
स्पोर्ट्स
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
बॉलीवुड
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
इंडिया
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
ट्रेंडिंग
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
नौकरी
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget