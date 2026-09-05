सहारनपुर में मस्जिद गिराने पर भड़के खालिद रशीद, सरकार को दी नसीहत!

सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने के मामले ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और पूजा स्थल कानून को लेकर बहस तेज कर दी है. इस मामले पर धार्मिक नेता खालिद रशीद फिरंगी महली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मस्जिद गिराए जाने की निंदा करते हुए सभी सरकारों और प्रशासन से पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की.

खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने की वह कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि मस्जिदें मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखती हैं और ऐसी कार्रवाई से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. उन्होंने प्रशासन से भविष्य में किसी भी पूजा स्थल को नुकसान न पहुंचाने की अपील की.

पूजा स्थल कानून का दिया हवाला

धार्मिक नेता ने कहा कि संसद ने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ यानी पूजा स्थल कानून बनाया है. उन्होंने दावा किया कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में भी इस कानून के महत्व को रेखांकित किया गया था. उनके मुताबिक कानून के तहत 1947 में पूजा स्थलों की जो स्थिति थी, उसे बनाए रखने का प्रावधान है.

बोले- सभी धार्मिक स्थलों की हो सुरक्षा

खालिद रशीद ने कहा कि देश की परंपरा और संस्कृति में सभी धर्मों के पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात रही है. उन्होंने सरकार और प्रशासन से सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने तथा किसी भी पूजा स्थल को गिराने से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि इससे समाज में विश्वास और सौहार्द बना रहेगा.

मुस्लिम समुदाय से शांति की अपील

खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय से भी शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोगों को देश की न्यायिक और संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन और सरकार सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.