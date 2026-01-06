अमरोहा जिले के तेलीपुरा माफी गांव में मस्जिद में नई परंपरा शुरू करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के देवबंदी और बरेलवी पक्षों के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडे, धारदार हथियार और तमंचे निकलने के आरोप लगे, जमकर पथराव हुआ और गांव में अफरा-तफरी मच गई. घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मस्जिद को लेकर वर्षों पुराना विवाद चला आ रहा था. करीब पंद्रह साल पहले मस्जिद में कोई भी नई परंपरा शुरू न करने पर आपसी सहमति बनी थी, जिसके बाद विवाद शांत था. सोमवार को फज्र की नमाज के बाद मस्जिद में नई परंपरा शुरू करने को लेकर फिर विवाद भड़क उठा.

नई परंपरा का विरोध करने पर दूसरे पक्ष ने किया हमला

आरोप है कि देवबंदी पक्ष से जुड़े गांव निवासी जुबेर अहमद ने जब नई परंपरा का विरोध किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और तमंचों से हमला कर दिया. शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई और पथराव शुरू हो गया. हमले में जुबेर अहमद समेत उनके परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलने पर अमरोहा देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सुरक्षा के मद्देनजर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार

सीओ अवधभान भदोरिया के अनुसार, मामले में चार सगे भाइयों समेत कुल दस लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने अब तक उजैर, परवेज, इमरान, नदीम, अलाउद्दीन, साजिद सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार हालात पर नजर रखे हुए है.