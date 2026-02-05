हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहा में छेड़छाड़ मामले ने पकड़ा तूल, BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

अमरोहा में छेड़छाड़ मामले ने पकड़ा तूल, BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Amroha News: यूपी के अमरोहा में महिला उत्पीड़न का मामला गर्मा गया, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर में पीड़ित परिवार से मुलाक़ात की. उन्होंने मुस्लिम युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Feb 2026 01:04 PM (IST)
यूपी के अमरोहा में महिला उत्पीड़न और धमकी मामले ने तूल पकड़ लिया है. परिवारों ने असुरक्षा से परेशान होकर घरों पर पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं. इस मामले की जानकारी मिलने पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अमरोहा पहुंचे और लोगों से बात की. इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और सख्त कार्रवाई की मांग की. इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

अमरोहा के हसनपुर कस्बे में महिला उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की. आरोप है कि सड़क किनारे अवैध रूप से रखे गए एक खोखे के पास कुछ युवकों ने महिलाओं से अभद्रता की और वीडियो बनाने की कोशिश की. जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गईं. 

बीजेपी विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए है. उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है. यहां अवैध रूप से जो खोका बनाया गया है वहां कई मुस्लिम लड़के बैठते हैं तो महिलाओं से बदतमीजी करते हैं. यहीं की सारी बहनों ने ये बात बताई है. जब उनके पति के साथ एक बहन जा रही थी तो उससे भी छेड़छाड़ हुई और महिला का वीडियो बनाने की कोशिश की. 

बीजेपी विधायक ने कहा कि विरोध करने पर मुस्लिम लड़कों ने रॉड से हमला भी करने की कोशिश की. जिसके बाद एक युवक ने उन्हें बताया. उन्होंने कहा कि ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, जब हमें फोन आया तो हम लोग यहां आए है. इस मामले में इंस्पेक्टर का भी बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया था. उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई. 

आरोपियों को बचाने की कोशिश

नंद किशोर गुर्जर ने कहा ये गंभीर मामला है. महिला तीन दिन से भटक रही है और जो आरोपी हैं वो यहां बैठकर चाय पी रहे थे. जिस मोबाइल में महिला के वीडियो बनी थी उसे सिपाही रजनीशने डिलीट कर दिया. एक सिपाही सचिन और कुलदीप ने छेड़छाड़ की शिकायत तक दर्ज नहीं की और उन पर छापेमारी की धमकी देकर समझौता करने का दबाव बनाया. 

बीजेपी विधायक ने कहा कि वो इसे घटना की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे, ऐसी घटनाएं किसी भी बहन-बेटी के साथ हो सकती है. हमारी सरकार होने के बाद हिंदू बहन-बेटियों को जो टारगेट जिस तरह मुस्लिम लड़के कर रहे हैं ये गंभीर मामला है. उन्होंने पुलिस से इस घटना की सख्ती से जाँच की माँग की और कड़ी कार्रवाई करने को कहा.  

इनपुट- मोहम्मद हारिस

Published at : 05 Feb 2026 01:04 PM (IST)
