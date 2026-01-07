अमेठी में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को रौंदा, दो की मौत, एक गंभीर

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है . कोतवाली अमेठी क्षेत्र अंतर्गत प्रतापगढ़ रोड स्थित बाईपास पर मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दिया. आमने-सामने हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह दर्दनाक हादसा बाईपास पर स्थित मां की रसोई रेस्टोरेंट के सामने रात करीब 9 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति में था और अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूटी से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद ट्रक चालक फरार

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों की मदद के लिए आगे आए. सूचना मिलते ही कोतवाली अमेठी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से तीनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया. जहां इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. देवेश तिवारी ने घायलों की जांच किया.

दो युवकों को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

चिकित्सकीय जांच के दौरान इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवेश तिवारी ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान मोनू यादव (28 वर्ष) पुत्र राम अंजोर यादव, निवासी बघवरिया मजरा कटरा फूल कुंवर, थाना अमेठी और दिग्विजय सिंह (40 वर्ष) पुत्र त्रिवेणी प्रसाद सिंह, निवासी एसडीएम कॉलोनी, थाना अमेठी के रूप में हुई.

एक युवक जिला अस्पताल रेफर

वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक शिवनाथ गुप्ता (30) पुत्र रामलाल, निवासी तिवारीपुर मजरा कटरा फूल कुंवर, थाना अमेठी की हालत चिंताजनक बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेते हुए बताया

कोतवाली अमेठी के प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है. फरार ट्रक चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के साथ दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी है. पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी मिली, परिजनों में कोहराम मच गया. अस्पताल परिसर में शोक का माहौल बना रहा.