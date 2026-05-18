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अमेठी में बीच सड़क पर आग का गोला बनी रोडवेज बस, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान

Amethi Roadways Bus Fire: पीपरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर बाजार में यात्रियों से भरी चलती रोडवेज बस अचानक आग का गोला बन गई. हालांकि, ड्राइवर की सूझबूझ 40 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया. 

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 May 2026 04:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर बाजार में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों से भरी चलती रोडवेज बस अचानक आग का गोला बन गई. बस में लगभग 40 यात्री सवार थे. गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ, स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर डिपो की एक प्राइवेट अनुबंधित रोडवेज बस सोमवार सुबह लगभग 40 यात्रियों को लेकर सुल्तानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी. बस जैसे ही फैजाबाद-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 पर स्थित दुर्गापुर चौराहे के पास पहुंची, तभी अचानक बस के इंजन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बस में आग लग गई.

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बस में मची अफरा-तफरी

चलती बस में आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों के बीच चीख-पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. कई यात्री घबराकर सीट छोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करने लगे. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बस चालक ने तत्काल बस को सड़क के बीचों-बीच रोक दिया और यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा.

पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाई जान

दुर्गापुर चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू कर दिया. लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई देने लगा.

फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही लगभग 4 किलोमीटर दूर त्रिशुंडी स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर की फायर ब्रिगेड टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ से यातायात रोक दिया. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि जब तक आग बुझाई गई, तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

तकनीकी खराबी बनी आग का कारण

घटना की जानकारी मिलते ही रोडवेज विभाग के एआरएम सुरेश चंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी के चलते बस में आग लगने की बात सामने आई है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

क्षेत्राधिकारी ने दी घटना की जानकारी

अमेठी के पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि सुल्तानपुर डिपो की अनुबंधित बस सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रही थी. पीपरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर चौराहे पर पहुंचते ही इंजन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई. पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया तथा आग पर काबू पा लिया गया है. फिलहाल यातायात को भी सुचारू रूप से बहाल करा दिया गया है.

बड़ा हादसा होने से बचा

यदि समय रहते यात्रियों को बाहर नहीं निकाला जाता तो यह घटना बड़े हादसे में बदल सकती थी. चालक, पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते 40 यात्रियों की जान बच गई. घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही और हर कोई इस बात को लेकर राहत महसूस करता दिखा कि किसी की जान नहीं गई.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 18 May 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS
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