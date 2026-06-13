हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAmbedkarnagar News: शादी के 2 महीने बाद ही नवविवाहिता की हत्या, बाइक और कैश न मिलने पर पति ने ली जान

Ambedkarnagar News: शादी के 2 महीने बाद ही नवविवाहिता की हत्या, बाइक और कैश न मिलने पर पति ने ली जान

Ambedkar Nagar News In Hindi: अम्बेडकरनगर में दहेज लोभियों ने 1 नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी. पति और ससुरालवालों पर अपाचे मोटरसाइकिल व नकदी की मांग पूरी न होने पर पीट-पीटकर जान लेने का आरोप है.

By : यज्ञेश त्रिपाठी, अम्बेडकरनगर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 Jun 2026 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ कटका थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में दहेज के लोभियों ने एक नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि अपाचे मोटरसाइकिल और नकदी की मांग पूरी न होने पर पति ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसके परिवार के सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, मृतका की शादी इसी साल अप्रैल महीने में बड़े ही धूमधाम से बहादुरपुर निवासी विनोद के साथ हुई थी. परिवार को लगा था कि बेटी खुशहाल जीवन बिताएगी, लेकिन शादी के महज दो महीने के भीतर ही दहेज की आग ने उसकी दुनिया उजाड़ दी.

यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, 13 से 18 जून तक होगा दावेदारों का इंटरव्यू

हत्या कर रची 'आत्महत्या' की झूठी कहानी

वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर ससुरालियों ने खुद को बचाने के लिए खौफनाक साजिश रची. हत्या के बाद आरोपी पति ने मृतका के मायके में फोन कर झूठी सूचना दी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. इस मनहूस खबर को सुनते ही मायके वाले आनन-फानन में बहादुरपुर गांव पहुंचे. वहां घर के अंदर बेटी का शव पड़ा था, जबकि पति विनोद समेत ससुराल के सभी सदस्य मौके से फरार थे. यह नजारा देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

भाई का आरोप: 'अपाचे और नकदी के लिए ली मेरी बहन की जान'

मृतका के भाई निरंजन निषाद ने रोते हुए बताया कि शादी के बाद से ही उसका जीजा विनोद दहेज को लेकर बहन को प्रताड़ित कर रहा था. आरोपी लगातार एक अपाचे (Apache) मोटरसाइकिल और नकदी की मांग कर रहा था.

भाई ने आरोप लगाया, "विनोद और उसके परिवार ने दहेज के लिए पहले मेरी बहन को बेरहमी से पीटा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस और हमें गुमराह करने के लिए इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई."

पुलिस की कार्रवाई: 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही कटका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति विनोद, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का आधिकारिक खुलासा हो सकेगा. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

UP विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन लगभग तय, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बनी सहमति

Published at : 13 Jun 2026 11:23 PM (IST)
Tags :
Ambedkar Nagar News UP NEWS Dowry Violence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ambedkarnagar News: शादी के 2 महीने बाद ही नवविवाहिता की हत्या, बाइक और कैश न मिलने पर पति ने ली जान
अम्बेडकरनगर में शादी के 2 महीने बाद ही नवविवाहिता की हत्या, बाइक और कैश न मिलने पर पति ने ली जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का शिक्षकों को तोहफा, 'कैशलेस चिकित्सा योजना' से मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज
CM योगी का शिक्षकों को तोहफा, 'कैशलेस चिकित्सा योजना' से मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: CM योगी ने किया करोड़ों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास बोले- अब विदेशी लोग यहां आकर करेंगे नौकरी
गोरखपुर: CM योगी ने किया करोड़ों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास बोले- अब विदेशी लोग यहां आकर करेंगे नौकरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pilibhit News: नदी किनारे अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 6 कॉलोनाइजर्स को नोटिस
पीलीभीत में नदी किनारे अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 6 कॉलोनाइजर्स को नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Iran US War | Ceasefire Deal | Mojtaba Khamenei | Donald Trump: क्या ट्रंप ने मान ली हार?
Ram Mandir Donation THEFT: चढ़ावा...चढ़ा पाएगा 2027 का राजनीतिक पारा? | Ayodhya | Ram Mandir | News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
विश्व
चार महीने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक की तारीख तय, जानें पूरा शेड्यूल
चार महीने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक की तारीख तय, जानें पूरा शेड्यूल
टेक्नोलॉजी
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget