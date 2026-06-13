Ambedkarnagar News: शादी के 2 महीने बाद ही नवविवाहिता की हत्या, बाइक और कैश न मिलने पर पति ने ली जान
Ambedkar Nagar News In Hindi: अम्बेडकरनगर में दहेज लोभियों ने 1 नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी. पति और ससुरालवालों पर अपाचे मोटरसाइकिल व नकदी की मांग पूरी न होने पर पीट-पीटकर जान लेने का आरोप है.
उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ कटका थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में दहेज के लोभियों ने एक नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि अपाचे मोटरसाइकिल और नकदी की मांग पूरी न होने पर पति ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसके परिवार के सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं.
जानकारी के मुताबिक, मृतका की शादी इसी साल अप्रैल महीने में बड़े ही धूमधाम से बहादुरपुर निवासी विनोद के साथ हुई थी. परिवार को लगा था कि बेटी खुशहाल जीवन बिताएगी, लेकिन शादी के महज दो महीने के भीतर ही दहेज की आग ने उसकी दुनिया उजाड़ दी.
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हत्या कर रची 'आत्महत्या' की झूठी कहानी
वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर ससुरालियों ने खुद को बचाने के लिए खौफनाक साजिश रची. हत्या के बाद आरोपी पति ने मृतका के मायके में फोन कर झूठी सूचना दी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. इस मनहूस खबर को सुनते ही मायके वाले आनन-फानन में बहादुरपुर गांव पहुंचे. वहां घर के अंदर बेटी का शव पड़ा था, जबकि पति विनोद समेत ससुराल के सभी सदस्य मौके से फरार थे. यह नजारा देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.
भाई का आरोप: 'अपाचे और नकदी के लिए ली मेरी बहन की जान'
मृतका के भाई निरंजन निषाद ने रोते हुए बताया कि शादी के बाद से ही उसका जीजा विनोद दहेज को लेकर बहन को प्रताड़ित कर रहा था. आरोपी लगातार एक अपाचे (Apache) मोटरसाइकिल और नकदी की मांग कर रहा था.
भाई ने आरोप लगाया, "विनोद और उसके परिवार ने दहेज के लिए पहले मेरी बहन को बेरहमी से पीटा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस और हमें गुमराह करने के लिए इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई."
पुलिस की कार्रवाई: 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
घटना की सूचना मिलते ही कटका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति विनोद, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का आधिकारिक खुलासा हो सकेगा. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
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