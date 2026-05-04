अंबेडकरनगर में 5 हत्याओं का आरोपी आमिर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल

उत्तर प्रदेश के अम्बेदार्नगर में चार बच्चों और उसकी मां की हत्या करने के आरोप में फरार बदमाश आमिर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है. आरोपी हत्या और रेप के आरोप में जेल जा चुका है और इन दिनों जमानत पर बाहर था. वह महिला पर शादी का दबाब बना रहा था, ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके. लेकिन ऐसा न करने पर उसने पांचों को मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश में कई टीमें लगी थीं, सोमवार तडके उसे टांडा बांदा हाइवे पर इसकी लोकेशन मिली. जिस पर टीम ने घेराबंदी की तो फायर कर दिया. जबाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया. उसे अस्पताल ले गए जहां उसने दम तोड़ दिया. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 मई को 4 सगे भाई बहन का शव घर के अंदर मिला था,जिनकी निर्मम हत्या की गयी थी. जबकि मां गायब थी. उस समय मां पर ही बच्चों की हत्या का आरोप लगा था. पुलिस अभी जांच पड़ताल कर ही रही थी कि दूसरे दिन 3 मई की शाम को मृतक बच्चों की मां का भी शव उसके घर से 100 मीटर दूर नाले के पास पाया गया.

महिला का पति सऊदी अरब में दूसरी शादी कर चुका था

5 हत्याओं के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की तो अकबरपुर के ही रहने वाले आमिर का नाम सामने आया. महिला का पति सऊदी अरब रहता था और काफी दिनों से आया नहीं था और वहां दूसरी शादी कर ली थी. महिला यहां बच्चों के साथ अकेली रहती थी. आरोपी आमिर चाहता था कि महिला उससे शादी कर ले जिससे महिला की संपत्ति उसकी हो जाए.

जमानत पर बाहर था

आमिर हत्या और रेप के मामले में जेल जा चुका है. रेप की घटना के बाद आमिर भी मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार हुआ था, फिलहाल इस समय जमानत पर बाहर था. अभी पुलिस की जांच चल रही है आगे और भी तथ्य सामने आएंगे.

जबाबी फायरिंग में मारा गया

पुलिस के अनुसार आरोपी आमिर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कि सुबह सूचना मिली कि आमिर टाण्डा बंदा हाइवे से भागने का प्रयास कर रहा है. इस पर पुलिस ने घेरा बंदी की तो सुड़ारी गांव के पास आमिर ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इस पर पुलिस ने भी जबाबी फायरिंग की जिसमे आमिर को गोली लगी साथ ही दो पुलिस वाले भी घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. जहां डॉक्टरों ने आमिर को मृत घोषित कर दिया. पुलिस कर्मियों का इलाज चल रहा है.

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