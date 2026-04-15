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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पासी समाज के शहीदों की जलाई मशाल बुझने न दें', बोले केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान

'पासी समाज के शहीदों की जलाई मशाल बुझने न दें', बोले केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान

Ambedkar Jayanti: पासी समाज के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बांसगांव लोकसभा से सांसद व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

By : विवेक राय | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 15 Apr 2026 11:35 PM (IST)
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बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की वीं जयंती के अवसर पर पासी समाज के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बांसगांव लोकसभा से सांसद व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अशोक रावत ने की, जबकि संचालन सांसद जय प्रकाश रावत ने किया.

कार्यक्रम की शुरुआत कमलेश पासवान ने डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि “पासी समाज के क्रांतिवीर शहीदों ने जो मशाल जलाई थी, उसे बुझने नहीं देना है. पासी समाज का उत्थान मेरे जीवन का लक्ष्य है.”

बाबा साहेब ने समानता का अधिकार दिया

उन्होंने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया. हरदोई की धरती पर मदारी पासी के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अवध क्षेत्र में महाराज बिजली पासी, मदारी पासी, सुहेलदेव पासी, वीरांगना उदा देवी पासी और लाखन पासी जैसे वीरों ने समाज को जागृत करने का कार्य किया.

पिता के योगदान को किया याद

कमलेश पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय ओमप्रकाश पासवान (पूर्व विधायक) के योगदान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में बाबा साहब को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें उचित सम्मान दिलाने का कार्य किया है.

लखपति दीदी योजना का किया जिक्र

प्रधानमंत्री के ‘लखपति दीदी’ अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे.

इस कार्यक्रम में कई अन्य लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके बताये रास्ते पर चलने का आह्वान किया. इसके साथ ही समाज में शिक्षा और समानता के लिए काम करने की अपील की.

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Published at : 15 Apr 2026 11:35 PM (IST)
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Ambedkar Jayanti UP NEWS Kamlesh Paswan
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