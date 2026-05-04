'अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी..', पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझानों पर AIMIM का मुसलमानों को खास संदेश

बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. बीजेपी की जीत के पीछे हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण बड़ा फ़ैक्टर उभर कर सामने आया है. जिसे लेकर उत्तर प्रदेश AIMIM पार्टी ने प्रवक्ता शादाब चौहान ने बड़े सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा अब समय आ गया है जब भारत के मुसलमानों को अपने अस्तित्व की लड़ाई ख़ुद लड़नी होगी.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिर्फ मुसलमान ही भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहा है. ख़ुद को सेक्युलर कहने वाले राजनीतिक दलों के साथ भी सिर्फ मुस्लिम समाज ही है जबकि उनके ख़ुद के समाज के लोग भी अब भाजपा की ओर जा रहे हैं.

शादाब चौहान ने दावा किया कि विपक्षी दलों के नेता केवल मुस्लिमों के वोटों के दम पर ही नेता बने हुए हैं, जबकि हिन्दू वोट उनके साथ नहीं है. ऐसे में मुसलमानों को अब अपनी लड़ाई ख़ुद लड़नी होगी. दूसरे दलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब लोकतंत्र बहुसंख्यकवादी रूप में बदल गया है.

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AIMIM नेता ने एक्स पर लिखा- 'बंगाल व असम के चुनाव के शुरुआती रुझान लोकतंत्र का बहुसंख्यकवादी स्वरूप प्रतीत होते हैं जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं. अपने आप को सेक्यूलर बोलने वाले दलों के पास सिर्फ मुसलमान का वोट बचा है और उन्हीं के वोट पर वह नेता बने हुए हैं और उनके खुद के समाज का वोट भाजपाई हो चुका है.

बंगाल व असम के चुनाव के शुरुआती रुझान लोकतंत्र का बहुसंख्यकवादी स्वरूप प्रतीत होते हैं जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।

अपने आप को सेक्यूलर बोलने वाले दलों के पास सिर्फ मुसलमान का वोट बचा है और उन्हीं के वोट पर वह नेता बने हुए हैं और उनके खुद के समाज का वोट… — Shadab Chauhan شاداب چوہان (@shadab_chouhan1) May 4, 2026

अगर कोई भारत भाजपा की जन विरोधी-संविधान विरोधी नीति के खिलाफ दिल ओ जान से विरोध कर रहा है तो सिर्फ भारत का मुसलमान है और अब समय आ गया कि भारत के मुसलमानों को अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने वजूद की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी दूसरों पर विश्वास करने का समय जा चुका.'

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