यूपी: जमानत में देरी पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, यूपी सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी निस्तारण में 10 दिन से अधिक की देर पर यूपी सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की लापरवाही और अदालत को केस डायरी उपलब्ध न कराने के कारण देरी हुई है.

जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि हर्जाने की राशि याचिकाकर्ताओं को तुरंत दी जाए. इसके साथ ही जांच के बाद जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से यह रकम वसूलने की पूरी छूट भी दी गयी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक बिजनौर जनपद में चांदपुर थाना क्षेत्र में दहेज़ प्रताड़ना और आत्महत्या के मामले में सास सबीला और ससुर यासीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. दोनों 28 फरवरी 2026 से जेल में बंद थे. अदालत ने रिकॉर्ड परिक्षण के बाद कहा कि मृतका को दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किए जाने के कोई पर्याप्त सुबूत नहीं हैं. गवाहों के बयान भी पति-पत्नी के बीच सामान्य घरेलू विवाद की ओर इशारा करते हैं. जिसके चलते कोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर कर दी.

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पुलिस की बड़ी लापरवाही-कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की. इसमें पता चला कि 17 जून को संयुक्त निदेशक (अभियोजन) ने जमानत की कॉपी पुलिस पैरोकार को भेज दी थी. 19 जून को एसपी बिजनौर को अलर्ट और फिर 29 जून को रिमाइंडर जारी किया गया. 3 जुलाई को सीसीटीएनएस पोर्टल से केस डायरी की पीडीएफ मंगवाई गई, जिसमें पुलिस ने केवल आरोपी का अपराधिक इतिहास भेजा, केस डायरी नहीं दी.

थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने अवकाश और कांवड़ यात्रा ड्यूटी का हवाल दिया. एक दरोगा ने संचार की व्यवस्था में कमी बताई, जबकि सीओ देश दीपक सिंह ने कहा कि उन्हें हेड कांस्टेबल ने हाईकोर्ट के संदेशों की जानकारी ही नहीं दी.

कोर्ट की टिप्पणी

पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है. अगर समय से केस डायरी मिल जाती तो जमानत अर्जी का निस्तारण 3 जुलाई को ही हो जाता.

इसके साथ ही कोर्ट ने बिजनौर के एसपी को पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जरूरत पड़ने पर हर्जाने की रकम उनसे वसूलने की बात कही है. वहीँ आदेश की कॉपी डीजीपी और बिजनौर एसपी को भेजने के निर्देश दिए हैं.

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