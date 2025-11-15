अलीगढ़: मातम में बदलीं शादी की खुशियां, घरातियों-बरातियों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, कई घायल

अलीगढ़ में खुशी और उत्साह से भरा शादी का समारोह देखते ही देखते उस वक्त मातम में बदल गया, जब घराती और बराती पक्ष के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. मामला कोतवाली अतरौली क्षेत्र के गांव मढोली के समीप स्थित एक गेस्ट हाउस का है, जहां रविवार देर रात बारातियों और घरातियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. मारपीट में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, जनपद आगरा के थाना एत्माद टोला क्षेत्र के सीता नगर से रंजीत चौधरी की बेटी निशा निवासी जगतपुर थाना अतरौली में आई थी. दूल्हा राहुल चौधरी पुत्र ओमवीर सिंह घुड़चढ़ी कर गेस्ट हाउस पहुंच चुका था. सभी रस्मे पूरी होने के बाद सभी बाराती अपने घर की ओर रवाना होने के लिए तैयार हो चुके थे लेकिन आखिरी मौके पर घरातियों और बारातियों के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई.

रणक्षेत्र में तब्दील हुआ शादी वाला घर

चश्मदीदों के मुताबिक, विवाद इतना छोटा था कि कुछ ही क्षण में निपट भी सकता था, लेकिन दोनों पक्षों के कुछ युवकों ने बहसबाजी को बढ़ा दिया. देखते ही देखते नौबत मारपीट तक पहुंच गई. शादी का गेस्ट हाउस रणभूमि में बदल गया. लोगों में चीख-पुकार मच गई और महिलाएं-बच्चे इधर-उधर छिपने लगे.

दूल्हे के चचेरे भाई की मौत, कई घायल

मारपीट के दौरान बाराती पक्ष के युवक विनय (दूल्हे का चचेरा भाई) के सिर में लाठी से गंभीर चोट लग गई. उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. विनय की मौत की खबर से बाराती पक्ष में चीख-पुकार मच गई और माहौल पूरी तरह मातमी हो गया.

घटना में दोनों पक्षों के 4–6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. बाराती पक्ष के तीन लोग गंभीर अवस्था में हैं, जिनमें दूल्हे के भाई की हालत भी नाजुक बताई जा रही है. सभी घायलों को इलाज के लिए आगरा स्थित पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना के दौरान मौजूद कुछ लोगों ने हाथों में मोबाइल कैमरा लेकर पूरी मारपीट रिकॉर्ड कर ली. वीडियो में दर्जनों लोगों के बीच लात-घूंसों, लाठी-डंडों से फायरिंग जैसी स्थिति दिखाई देती है. वीडियो के वायरल होते ही मामला तेजी से चर्चा में आ गया और पुलिस पर दबाव बढ़ा. इसके बाद अतरौली पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आई.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपियों की तलाश तेज

क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी के अनुसार, कोतवाली अतरौली पुलिस ने बाराती पक्ष की तहरीर के आधार पर घराती पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उनका कहना है कि वीडियो और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है. कई परंतु संदिग्धों से पूछताछ भी शुरू हो गई है.

अधिकारियों के अनुसार, “घटना स्थल की बारीकी से जांच की जा रही है. शादी जैसे पवित्र अवसर पर इस तरह की हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर अपराध है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.”

खुशियों के बीच मातम, सदमे में दूल्हे का परिवार

इस घटना ने विवाह समारोह को पूरी तरह गम में बदल दिया. बाराती पक्ष की खुशी का माहौल देखते ही देखते मातमी चादर में बदल गया. दूल्हा राहुल चौधरी के परिवार का कहना है कि विनय उनके परिवार का सबसे हंसमुख युवक था और शादी में सबसे अधिक व्यस्त भी वही था. उसकी अचानक मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है.