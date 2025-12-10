हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: 'मेरी जमीन बिक गई, मेरी शादी...', 4 महीने से नहीं लौटी दुल्हन तो न्याय मांगने सड़क पर उतरा शख्स

अलीगढ़: 'मेरी जमीन बिक गई, मेरी शादी...', 4 महीने से नहीं लौटी दुल्हन तो न्याय मांगने सड़क पर उतरा शख्स

Aligarh News: हरज्ञान मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के साथ रह रहा है. उसकी अर्थी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. कुछ समय पहले उसके पड़ोसी ने उसके पहले शादी का लालच दिया. शादी के लिए जमीन भी बेच डाली.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 10 Dec 2025 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेहद चौंकाने वाले मामला सामने आया है. यहां के थाना चंडौस क्षेत्र के गांव टीकरी भोंगापुर निवासी हरज्ञान ने दो शादियां कीं और दोनों दुल्हन फरार हो गयीं. यही नहीं उसने शादियों के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी. परेशान होकर उसने अब अधिकारियों के सामने न्याय मांगने के लिए दुल्हन के पोस्टर के साथ खड़ा हो गया है. पोस्टर पर लिखा है, “मेरी जमीन बिक गई, मेरी शादी बर्बाद हो गई, चार महीने से दुल्हन नहीं लौटी… मुझे न्याय चाहिए.”

हरज्ञान के साथ शादी के नाप पर ठगी उसके एक नजदीकी ने ही की और जब पहली बीबी भाग चुकी थी तो दूसरी शादी करवाने का झांसा देकर उसकी आखिरी जमीन भी बिकवा दी.जिसके बाद उसके सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है. पुलिस ने इस मामले में अब जांच कर कार्रवाई की बात की है.

क्या है पूरा मामला ?

हरज्ञान मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के साथ रह रहा है. उसकी अर्थी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. कुछ समय पहले उसके पड़ोसी ने उसके पहले शादी का लालच दिया. उस वक़्त हरज्ञान ने कर्ज लेकर लगभग एक लाख रुपए शादी में खर्च किया. लेकिन उसकी दुल्हन शादी की अगली ही रात फरार हो गयी.

इसके बाद हरज्ञान ने बिचौलिये पड़ोसी को पकड़ा और उससे अपनी अप्तनी लाने का दबाब बनाया. जिस पर पंचायत हुई, उसमें हरज्ञान की दूसरी शादी कराने की बात कही गयी. जिस पर हरज्ञान ने शादी के लिए अपनी एक बीघा पुश्तैनी जमीन बेच दी. लेकिन इस बार भी वही कहानी दोहराई गयी. शादी के तीसरे दिन दुल्हन फरार. मायके गयी और वापस आने का नाम नहीं.

हरज्ञान के मुताबिक जब भी वह ससुराल जाता है उसे टाल दिया जाता और दुल्हन से मिलने नहीं दिया जाता. दोनों दुल्हनो का परिवार कोई संतोषजनक जबाब नहीं दे रहा. हरज्ञान ने अपने साथ ठगी का आरोप लगाया है. 

अब सड़क पर पोस्टर लेकर गुहार

हरज्ञान ने अपनी शिकायत के लिए पुलिस थाना, कचहरी कुछ नहीं छोड़ा और उसके कोई मदद नहीं मिली. जिसके बाद उसने हाथ में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाईं है. हरज्ञान हाथ में पोस्टर लेकर गांव की गलियों और थाने के बाहर घूम रहा है. पोस्टर पर लिखा है –“मेरी जमीन बिक गई, मेरी शादी बर्बाद हो गई, चार महीने से दुल्हन नहीं लौटी… मुझे न्याय चाहिए.” हरज्ञान के मुताबिक, “अब मेरे पास कुछ नहीं बचा. न जमीन, न पैसा, न पत्नी. जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही पोस्टर लेकर घूमता रहूंगा.”

जांच के बाद कार्रवाई का दावा

इस मामले में थाना चंडौस प्रभारी ने बताया, “हरज्ञान की शिकायत मिली है. दोनों पक्षों से बात की जा रही है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.” जबकि पीड़ित का कहना है कि चार महीने से यही जवाब सुन रहा है, अब उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही.

और पढ़ें
Published at : 10 Dec 2025 11:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fake Marriage Aligarah News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे Rahul Gandhi? | Amit Shah | Janhit
UP News: 27 को लेकर बड़ी टेंशन में BJP? | SIR Controversy | CM Yogi |ABP News
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल, विपक्ष-सरकार में Nehru-Indira को लेकर घमासान | Seedha Sawal
Aniruddhacharya Controversy: 'बेशर्म' बोल पर लगेगा ब्रेक? | ABP News | Khabar Gawah Hai
Tanya Mittal Interview, BB19 Grand Finale, Neelam Giri और Gaurav Khanna पर खास बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
लाइफस्टाइल
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget