अलीगढ़: 'मेरी जमीन बिक गई, मेरी शादी...', 4 महीने से नहीं लौटी दुल्हन तो न्याय मांगने सड़क पर उतरा शख्स
Aligarh News: हरज्ञान मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के साथ रह रहा है. उसकी अर्थी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. कुछ समय पहले उसके पड़ोसी ने उसके पहले शादी का लालच दिया. शादी के लिए जमीन भी बेच डाली.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेहद चौंकाने वाले मामला सामने आया है. यहां के थाना चंडौस क्षेत्र के गांव टीकरी भोंगापुर निवासी हरज्ञान ने दो शादियां कीं और दोनों दुल्हन फरार हो गयीं. यही नहीं उसने शादियों के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी. परेशान होकर उसने अब अधिकारियों के सामने न्याय मांगने के लिए दुल्हन के पोस्टर के साथ खड़ा हो गया है. पोस्टर पर लिखा है, “मेरी जमीन बिक गई, मेरी शादी बर्बाद हो गई, चार महीने से दुल्हन नहीं लौटी… मुझे न्याय चाहिए.”
हरज्ञान के साथ शादी के नाप पर ठगी उसके एक नजदीकी ने ही की और जब पहली बीबी भाग चुकी थी तो दूसरी शादी करवाने का झांसा देकर उसकी आखिरी जमीन भी बिकवा दी.जिसके बाद उसके सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है. पुलिस ने इस मामले में अब जांच कर कार्रवाई की बात की है.
क्या है पूरा मामला ?
हरज्ञान मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के साथ रह रहा है. उसकी अर्थी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. कुछ समय पहले उसके पड़ोसी ने उसके पहले शादी का लालच दिया. उस वक़्त हरज्ञान ने कर्ज लेकर लगभग एक लाख रुपए शादी में खर्च किया. लेकिन उसकी दुल्हन शादी की अगली ही रात फरार हो गयी.
इसके बाद हरज्ञान ने बिचौलिये पड़ोसी को पकड़ा और उससे अपनी अप्तनी लाने का दबाब बनाया. जिस पर पंचायत हुई, उसमें हरज्ञान की दूसरी शादी कराने की बात कही गयी. जिस पर हरज्ञान ने शादी के लिए अपनी एक बीघा पुश्तैनी जमीन बेच दी. लेकिन इस बार भी वही कहानी दोहराई गयी. शादी के तीसरे दिन दुल्हन फरार. मायके गयी और वापस आने का नाम नहीं.
हरज्ञान के मुताबिक जब भी वह ससुराल जाता है उसे टाल दिया जाता और दुल्हन से मिलने नहीं दिया जाता. दोनों दुल्हनो का परिवार कोई संतोषजनक जबाब नहीं दे रहा. हरज्ञान ने अपने साथ ठगी का आरोप लगाया है.
अब सड़क पर पोस्टर लेकर गुहार
हरज्ञान ने अपनी शिकायत के लिए पुलिस थाना, कचहरी कुछ नहीं छोड़ा और उसके कोई मदद नहीं मिली. जिसके बाद उसने हाथ में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाईं है. हरज्ञान हाथ में पोस्टर लेकर गांव की गलियों और थाने के बाहर घूम रहा है. पोस्टर पर लिखा है –“मेरी जमीन बिक गई, मेरी शादी बर्बाद हो गई, चार महीने से दुल्हन नहीं लौटी… मुझे न्याय चाहिए.” हरज्ञान के मुताबिक, “अब मेरे पास कुछ नहीं बचा. न जमीन, न पैसा, न पत्नी. जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही पोस्टर लेकर घूमता रहूंगा.”
जांच के बाद कार्रवाई का दावा
इस मामले में थाना चंडौस प्रभारी ने बताया, “हरज्ञान की शिकायत मिली है. दोनों पक्षों से बात की जा रही है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.” जबकि पीड़ित का कहना है कि चार महीने से यही जवाब सुन रहा है, अब उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL