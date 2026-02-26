हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aligarh News: मथुरा मार्ग बना 'खतरनाक ट्रैक', चौड़ीकरण के बीच गड्ढों का जाल, उखड़े सरिये से हादसों का डर

Aligarh News: मथुरा मार्ग बना ‘खतरनाक ट्रैक’, चौड़ीकरण के बीच गड्ढों का जाल, उखड़े सरिये से हादसों का डर

Aligarh News In Hindi: अलीगढ़-मथुरा पूरी तरह जर्जर मार्ग है. जिसपर चौड़ीकरण का कार्य तो चल रहा है, लेकिन इगलास कस्बे से लेकर अलीगढ़ और धर्म नगरी मथुरा तक सड़को में गड्ढों का राज स्थापित है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Feb 2026 11:51 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण भी तेजी से किया जा रहा है. बावजूद इसके कुछ विख्यात रोड ऐसे भी हैं, जो आज भी गड्ढों का दंश झेल रहे हैं. उन्ही में से एक रोड अलीगढ़-मथुरा मार्ग है. जिसपर चौड़ीकरण का कार्य तो चल रहा है, लेकिन इगलास कस्बे से लेकर अलीगढ़ और धर्म नगरी मथुरा तक सड़को में गड्ढों का राज स्थापित है. यही नहीं सड़क इस कदर खस्ताहाल है कि उसमें से लोहे की सरिया भी निकल आयीं हैं, जो कभी भी जानलेवा हादसा बन सकता है.

हालात ये हैं कि ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण इस रोड से निकलते हैं. फिर न जाने क्यों उन्हें सड़क की ये बदहाली दिखाई नहीं दे रही. इसको लेकर स्थानीय नागरिकों में खासा आक्रोश है. क्यूंकि ये इकलौता सीधा रास्ता शहर को धर्मनगरी मथुरा से जोड़ता है.

मथुरा-वृन्दावन रोड को जोड़ता है यह मार्ग

दरअसल यह अलीगढ़-मथुरा रोड धार्मिक रोड कहलाता है. यह रोड मथुरा और वृंदावन के दर्शन के लिए इकलौता और आसान रोड माना जाता है. लेकिन लंबे समय से सड़कों में गड्डो की वजह से आम जनता को इसका खामियाना भुगतना पड़ रहा है. हर रोज यहां राहगीर व वाहन चालक हादसों का शिकार बन जाते हैं. गड्ढों की सड़क को लेकर अभी तक कोई शासन से लेकर प्रसाशसनिक अधिकारी इस गड्ढे वाली सड़क को देखने के लिए तैयार नहीं है.

चौड़ीकरण के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात

सरकार के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के आदेश दिए हैं और सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है. लेकिन जमीनी पटल पर सड़कों में गड्ढे को देखने वाला कोई नहीं है. ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ मथुरा रोड से होकर माननीयों का काफिला ना गुजरता हो इगलास कस्बे  में चौराहे के नजदीक बने सड़कों में गड्डो को देखने वाला कोई नहीं है. यही कारण है हर रोज इन गड्डो की वजह से हादस से होते हैं. सड़क में से निकल रही नुकीली सरिया किसी भी वक्त राहगीरों की जान ले सकती है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार ध्यान देने को तैयार नहीं है.

यात्रियों की मुश्किलें नहीं हो रहीं कम

रामकुमार नागर ने बताया कि अलीगढ़ मथुरा मार्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है. इस रोड से अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का काफिला रोज गुजरता है, लेकिन इस रॉड के गड्डो को देखने वाला कोई नही है. यहां से होकर मथुरा वृन्दावन के लिए हजारों श्रद्धालु रोजाना इसी रास्ते से आवागमन करते है. अधिकारियों को सड़क में गड्ढे नजर  नही आ रहे, इस पर हर रोज खराब सड़क की वजह से दुर्घटना होती है जिम्मेदार मौन है.

Published at : 26 Feb 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News
