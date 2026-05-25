Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर मामले की तफ्तीश शुरू की.

मध्य प्रदेश के इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के मेघदूत नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने पहले पत्नि की हत्या की और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. पति का पत्नि के संग उसके प्रेम संबंधों को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद के बाद ही पति ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया है. पति ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

इस खौफनाक वारदात का खुलासा सुबह तब हुआ, जब दोनों की मासूम बच्ची कमरे में शवों के पास बैठकर बिलख-बिलख कर रो रही थी. रोने की आवाज सुनकर आए पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं.

20 साल पुराने प्रेम संबंध का खौफनाक अंत, रेप के बाद प्रेमिका की पत्थर से कुचलकर हत्या

क्या है पूरा मामला?

घटना इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के मेघदूत नगर की है. यहां रहने वाले हल्के वीर पटेल उर्फ हल्के सिंह और उनकी पत्नी का शव उनके ही घर में बंद कमरे में मिला. सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और भीतर से हल्के सिंह की छोटी बेटी के लगातार रोने की आवाज आने लगी, तो आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. पड़ोसियों ने तुरंत हीरानगर पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब दरवाजा तोड़ा, तो भीतर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था और पास ही हल्के सिंह भी मृत अवस्था में मिला. पुलिस की प्राथमिक जांच और आस-पड़ोस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा परिवार मूल रूप से होशंगाबाद का रहने वाला था और यहां किराए पर रह रहा था. हल्के सिंह पीथमपुर की एक नामी पेस्टीसाइड्स कंपनी में नौकरी करता था.

पत्नी के प्रेम संबंध से परेशान था पति

बताया जा रहा है कि हल्के सिंह की पत्नी का पीथमपुर में ही रहने वाले सुनील साहू नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. कुछ समय पहले ही हल्के सिंह को अपनी पत्नी और सुनील के इन संबंधों के बारे में भनक लगी थी, जिसके बाद से ही घर में लगातार विवाद और मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी. विवाद को सुलझाने और पत्नी के प्रेमी को चेतावनी देने के लिए हल्के सिंह शनिवार को अपने एक रिश्तेदार को साथ लेकर पीथमपुर भी गया था. वहां उसने सुनील साहू से मुलाकात की थी और उसे पत्नी से दूर रहने की बात कहकर समझाया भी था.

गुस्से में पति ने उठाया खौफनाक कदम

वहां से लौटने के बाद रात में पति-पत्नी के बीच एक बार फिर इसी बात को लेकर भारी विवाद हुआ. तड़के गुस्से और अवसाद में आकर हल्के सिंह ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर खुद भी कंपनी से लाया हुआ कीटनाशक जहर गटक लिया. हीरानगर पुलिस ने एफएसएल टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का मुआयना करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए महाराजा यशवंतराव (एमवाय) अस्पताल भिजवा दिया है. पुलिस ने मामले की गहराई से तस्दीक करने के लिए मृतक हल्के सिंह और उसकी पत्नी, दोनों के मोबाइल फोन को तकनीकी जांच के लिए जब्त कर लिया है.

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