'जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ…', मऊ में प्रेमिका का सड़क पर फूटा गुस्सा, हंगामे का वीडियो भी वायरल

उत्तर प्रदेश के मऊ शहर में एक प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब दोनों के बीच सड़क पर जमकर विवाद हुआ और लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

मऊ जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित नरई बांध यूनियन बैंक के सामने तिराहे पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब गाजीपुर की एक महिला और आजमगढ़ के युवक के बीच कहासुनी देखते ही देखते तीखे विवाद में बदल गई. राहगीरों की भीड़ जुट गई और कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

प्रेमिका का आरोप है कि वह शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति को छोड़कर युवक के झांसे में आ गई थी और पिछले लगभग 7 सालों से उसके साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही थी. महिला का कहना है कि युवक लगातार उससे शादी का वादा करता रहा, लेकिन बाद में मुकर गया. हाल ही में उसे जानकारी मिली कि युवक ने चुपचाप किसी और से शादी कर ली है, जिससे आक्रोशित होकर उसने सड़क पर ही युवक के साथ विवाद शुरू कर दिया.

'जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ, इसका भी हो'- महिला

बताया जा रहा है कि जैसे ही महिला को युवक मऊ शहर में मिला, उसने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जमकर हंगामा किया. वायरल वीडियो में महिला पुलिस के सामने यह कहते हुए भी सुनी जा रही है कि, 'जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ, इसका भी हो.' सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों को वहां से हटाकर थाना कोतवाली पहुंचाया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वहीं, इस तरह के मामलों का बढ़ना समाज के लिए एक गंभीर सोच का विषय बनता जा रहा है.