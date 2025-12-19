कोडीन कफ सिरप केस पर सियासी वार-पलटवार, अखिलेश यादव के तंज पर केशव मौर्य ने दिया ये जवाब

उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप घोटाले को लेकर विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव काफी मुखर हैं. इस मामले पर वे लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को कोट करते हुए पोस्ट किया और बीजेपी पर तंज कसा कि नशाखोरी की जांच के लिए ‘सिरप टास्क फ़ोर्स’ (STF) के साथ GTF भी बना दीजिए. इस पर जबाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि कानून का राज आया और सपा-माफिया का कथित गठजोड़ बौखलाया.

अखिलेश यादव द्वारा पोस्ट वीडियो में केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान है, जिसमें वे यह दावा कर रहे हैं कि कोडिन कफ सिरप मामले में उनकी सरकार कार्रवाई का रही है. वीडियो में वे एक फोटो भी दिखा रहे हैं जिसमें कथित आरोपी के साथ अखिलेश यादव और सपा के नेताओं के होने की बात है.

अखिलेश यादव का पोस्ट

अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में बीजेपी पर तंज कसते हुए वीडियो के साथ पोस्ट किया, “नशाख़ोरी की जाँच के लिए ‘सिरप टॉस्क फ़ोर्स’ मतलब STF के साथ-साथ GTF भी बना दीजिए… बाक़ी जनता समझदार है. भाजपाइयों के चेहरों पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? कोडीन कफ़ सिरप की सच्चाई ये जानते हैं तभी ख़ुद नहीं पी, इसीलिए बीच में किसी को खाँसी भी आ गयी.

केशव प्रसाद मौर्य का जबाब

डिप्टी सीएम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जबाब देते हुए पोस्ट किया, “कानून का राज आया और सपा-माफ़िया का कथित गठजोड़ बौखलाया.” ये पोस्ट अखिलेश यादव को ही जबाब माना जा रहा है.

यहां बता दें कि कोडीन कफ सिरप मामले में कई प्रभावशाली नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं. जिस पर समूचा विप्स्कः योगी सरकार को घेर रहा है. अखिलेश यादव ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि इस मामले में आरोपी मुख्यमंत्री के सजातीय हैं. इसलिए बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा.