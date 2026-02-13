हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश यादव को अपना कार्यकाल याद होना चाहिए', कानून-व्यवस्था पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

'अखिलेश यादव को अपना कार्यकाल याद होना चाहिए', कानून-व्यवस्था पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

Bhadohi News: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव से पूछिएगा कि उनके कार्यकाल में कितने संगठित माफिया और बदमाश क्रिमिनल थे.

By : रोहित गुप्ता | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 13 Feb 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के भदोही पहुंचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर लेंबोर्गिनी मामले में कहा कि कानून अपना काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडे, माफिया और बदमाश सब खत्म हो गए हैं. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपना कार्यकाल याद होना चाहिए कि कैसे प्रदेश में खुलेआम लूटपाट हो रहा था. योगी आदित्यनाथ सरकार में जीरो टॉलरेंस के नीति से काम हो रहा है. प्रदेश में अमन चैन कायम है. वहीं सरकारी अस्पताल में दुर्व्यवस्थाओं के देखते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही है. 

कोई भी अपराधी बचेगा नहीं- डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम ने कहा, "समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. हर स्थिति में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं. अखिलेश से पूछिएगा कि उनके कार्यकाल में कितने संगठित माफिया बदमाश क्रिमिनल थे. आज प्रदेश में एक भी संगठित माफिया गिरोह नहीं है. आपसी व्यमनस्ता में दुर्घटनाएं हो रही है. हमारी सरकार ने छोटा-बड़ा न देखकर के कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है."

कानपुर लेंबोर्गिनी मामले से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "आप यह जान रहे हैं कि अभी यह मामला निस्तारित नहीं हुआ है क्योंकि अदालत ने मामले को संज्ञान में लिया. अदालत में विचाराधीन है. हम पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि पूरी निष्पक्षता के साथ अपना पक्ष रखें और अदालत जो कार्रवाई करेगा उसका हम सम्मान करेंगे."

SIR की प्रक्रिया पर क्या बोले?

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस समय प्रदेश में SIR चल रहा है और SIR को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं. हर स्थिति में निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्ण मतदाता सूची बने उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे है.

Published at : 13 Feb 2026 10:05 PM (IST)
Brajesh Pathak UP NEWS
