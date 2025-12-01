यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रही है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अपने समर्थकों के वोटरों के नाम से कटने से रोका जाए. अगर किसी की लापरवाही से ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव उसे टिकट नहीं मिलेगा.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया में पीडीए प्रहरी बनाने के साथ ही तमाम पार्टी नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो गांव-गांव जाकर अपने समर्थकों को जागरुक करें और एसआईआर गणना पत्र भरवाने में मदद करें. इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर किसी की वजह से वोट कटेगा तो उसका टिकट भी कट जाएगा.

अखिलेश यादव ने दिए सख्त निर्देश

बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन को करारी हार का सामना करने पड़ा है उससे सबक लेकर सपा मुखिया पहले से ही सतर्क होकर काम कर रहे हैं. सपा अध्यक्ष ने तय किया है कि जो अपनी विधानसभा में जमीन पर उतरकर काम करेगा, इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उनके समर्थकों के वोट न कट पाएं उनकी दावेदारी 2024 के लिए उतनी ही मज़बूत होगी.

समाजवादी पार्टी लगातार प्रदेश में एसआईआर को लेकर जमीन पर काम करने में जुट गई है. अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ और ब्लॉक में जाकर वोटों को बचाने के लिए जो भी जतन करना पड़े उसे किया जाए. जिलावार नेताओं के साथ बैठकें की जा रही है और गणना पत्र कैसे भरा जाए, कैसे कोर वोट बैंक के बचाया जाए उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

एसआईआर को लेकर एक्टिव रहकर करें काम

अखिलेश यादव ने लोकसभा, विधानसभा चुनाव टिकट की चाहत रखने वाले नेताओं को अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहने लोगों से संपर्क करने और ज़मीन स्तर पर काम करने को कहा है. वो न सिर्फ एसआईआर की प्रकिया पर नजर रखेंगे बल्कि ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि उनके द्वारा कितने गणना पत्र भरवाए गए और कितने लोगों का वोट कटने से बचाया गया. इस रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट के लिए उनकी दावेदारी तय होगी.

