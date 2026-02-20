हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के सीएम योगी, विधानसभा में कहा- पूरे देश को शर्मसार किया

AI Summit 2026 में कांग्रेस की युवा इकाई द्वारा किए गए प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. विधानसभा में सीएम योगी ने इस घटना की निंदा की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसी हरकतें स्वीकार्य नहीं हैं.

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कहा, 'देश की कीमत पर खिलवाड़ किया जा रहा है. हम क्या देश की कीमत पर सौदेबाजी करेंगे? हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए.' 

सीएम ने कहा कि जहां एक ओर पूरे देश और दुनिया भारत की ओर देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है. यानी एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया के सामने भारत का विश्वास मजबूत हुआ है. दूसरी ओर भारत मंडपम में एक शर्मनाक घटना करने की कोशिश की है. पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ है और हम इसकी निंदा करते हैं. 

AI Summit में कांग्रेस की यूथ विंग ने क्या किया?

दरअसल, भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए. इस विरोध को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई ने अपनी सफाई भी दी है.

भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस मामले पर कहा, 'आज यूथ कांग्रेस के सदस्य एआई समिट में गए और ‘प्रधानमंत्री समझौतावादी हैं’ के नारे लगाए. यह गुस्सा सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस सदस्यों का नहीं है, बल्कि हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार है. हम सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते से हमारे किसानों और लोगों को नुकसान होगा और सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'लोगों की आवाज उठाना हमारा फर्ज है. हमारे देश में लोकतंत्र है और हम कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं.'

Published at : 20 Feb 2026 03:51 PM (IST)
