आगरा मे शादी के जोड़े में पति के साथ इंटरव्यू देने पहुंची महिला, आंगनबाड़ी के लिए किया था आवेदन

आगरा मे शादी के जोड़े में पति के साथ इंटरव्यू देने पहुंची महिला, आंगनबाड़ी के लिए किया था आवेदन

Agra Unique Interview: यूपी के आगरा में महिला शादी के फेरे लेकर सीधे आंगनबाड़ी भर्ती के इंटरव्यू में पहुंची, नवविवाहित जोड़ा शादी परिधान में विकास भवन पहुंचा, जहां दोनों आकर्षण का केंद्र बने रहे.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Feb 2026 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के आगरा से रविवार को एक बेहद अनोखी तस्वीर सामने आई है, यहां शादी के जोड़े में ही एक महिला इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई. महिला का आंगनबाड़ी भर्ती का इंटरव्यू था, वह अपने पति के साथ विकास भवन इंटरव्यू देने के लिए पहुंची थी. इस जोड़े ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस तस्वीर को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरत में नजर आए.

दरअसल, महिला शादी के फेरे लेकर सीधे आंगनबाड़ी भर्ती के इंटरव्यू में पहुंची, नवविवाहित जोड़ा शादी परिधान में विकास भवन पहुंचा, जहां दोनों आकर्षण का केंद्र बने रहे. शादी की खुशियों के बीच नौकरी की कोशिश की यह तस्वीर हर किसी का ध्यान खींचती रही. दुल्हन लहंगे में और दूल्हा साथ इंटरव्यू स्थल पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सबकी नजरें नवदंपति पर ठहर गईं.

शादी से आंगनबाड़ी के लिए किया था आवेदन

बताया गया कि दुल्हन ने शादी से पहले ही आंगनबाड़ी के लिए आवेदन किया था. संयोग से शादी वाले दिन ही इंटरव्यू की सूचना मिली. समय की कमी बाधा नहीं बनी और फेरों की रस्म पूरी होते ही दुल्हन अपने दूल्हे के साथ सीधे विकास भवन पहुंच गई. संजय पैलेस स्थित परिसर में लहंगे में इंटरव्यू देती दुल्हन को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता दिखाई दी. नौकरी के जज्बे ने सभी का दिल जीत लिया.

लोगों के बीच चर्चाओं में रहा अनोखा इंटरव्यू

प्रेम विवाह के बाद पहली परीक्षा के रूप में शादी के परिधान में दिया गया यह इंटरव्यू चर्चा का केंद्र बना रहा. शादी के अगले ही पल नवदंपति ने जिम्मेदारी का फैसला लेकर यह संदेश दिया कि शादी और करियर साथ-साथ चल सकते हैं. आगरा के सैंया ब्लॉक के रहने वाले इस नवदंपति ने शादी की खुशियों के बीच नौकरी की कोशिश कर युवाओं के सामने एक अलग उदाहरण पेश किया.

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Published at : 22 Feb 2026 09:05 PM (IST)
Agra News UP NEWS Anganwadi Interview
