आगरा: NEET पास कर बना हाईप्रोफाइल चोर, गर्लफ्रेंड के इलाज में खर्चे 80 लाख, 2 अरेस्ट

आगरा में थाना जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों के सामान से कीमती सामान और आभूषण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों पुनीत और आकाश को गिरफ्तार किया है.

पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सदस्य चलती ट्रेन में एसी कोच में यात्रियों के सो जाने के बाद उनके बैग से नकदी, आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाते थे. खास बात यह है कि पुनीत संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है और वर्ष 2015-16 में नीट की परीक्षा भी पास कर चुका है. परीक्षा रद्द होने के बाद वह आगे नहीं बढ़ सका.

इसके बाद उसने लखनऊ में हुक्का पार्लर खोला, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हुक्का पार्लर बंद होने के बाद उसने हाई प्रोफाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया. चोरी से मिली रकम को महंगे लाइफस्टाइल, क्लब और पब में खर्च किया जाता था. इसके अलावा गिरोह के सदस्य अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने-फिराने में भी रकम खर्च करते थे.

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कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित है पुनीत की प्रेमिका

पूछताछ में यह भी सामने आया कि पुनीत की प्रेमिका कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी. उसके इलाज में करीब 80 लाख रुपये खर्च किए गए, जिसमें चोरी से हासिल रकम भी शामिल होने की बात सामने आई है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं.

पुलिस अब बरामद आभूषणों के संबंध में जानकारी जुटा रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन्हें किन-किन घटनाओं में चोरी किया गया था. गिरोह के सदस्य एक स्थान पर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दोबारा वहां नहीं जाते थे और दूसरे जिलों में जाकर वारदात करते थे.

गिरोह ने आगरा और मथुरा में भी चलती ट्रेनों में यात्रियों के आभूषण चोरी किए थे. पुलिस के अनुसार, पुनीत गिरोह का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड है. उसके खिलाफ करीब 27 मुकदमे दर्ज हैं.

सीओ जीआरपी ने किया पूरे मामले का खुलासा

सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने प्रेसवार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के साथ ही चोरी की अन्य घटनाओं का भी खुलासा किया जाएगा.

जीआरपी पुलिस गिरोह के सदस्यों द्वारा आगरा और मथुरा सहित अन्य स्थानों पर की गई वारदातों की जानकारी भी जुटा रही है. चोरी की घटनाओं का खुलासा करने वाली टीम को एसपी रेलवे की ओर से 20 हजार रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है.

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