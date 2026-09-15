एक्सप्लोरर
क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी तय, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी पिछले साल वाराणसी में ताज से होनी थी, लेकिन रिंकु सिंह के पिता के देहांत के बाद शादी की तारीख टल गई थी.
क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर से समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया सरोज शादी की तारीख तय हो गई है. दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ में सात फेरे लेंगे. लखनऊ के रमाडा होटल से ये शादी होगी.
इस शादी में देश विदेश के तमाम मेहमान शामिल होंगे. पिछले साल पहले ये शादी वाराणसी में ताज से होनी थी, लेकिन रिंकु सिंह के पिता के देहांत के बाद शादी की तारीख टल गई थी.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में CM योगी के ग्रीन मोबिलिटी विजन का असर, ई-बसों ने पकड़ी रफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में आया UCC तो BJP से ज्यादा सपा का फायदा! एक्सपर्ट ने बताया कैसे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UCC पर चर्चा के बीच गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी का पहला बयान, जानें- क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
In Pics: CM योगी, अखिलेश-डिंपल समेत UP के नेताओं का 80s ट्रेंड, तस्वीरों ने मचाई धूम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी का रौद्र रूप, तटवर्ती इलाकों में बाढ़
Advertisement