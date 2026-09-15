क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी तय, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे

क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर से समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया सरोज शादी की तारीख तय हो गई है. दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ में सात फेरे लेंगे. लखनऊ के रमाडा होटल से ये शादी होगी.

इस शादी में देश विदेश के तमाम मेहमान शामिल होंगे. पिछले साल पहले ये शादी वाराणसी में ताज से होनी थी, लेकिन रिंकु सिंह के पिता के देहांत के बाद शादी की तारीख टल गई थी.