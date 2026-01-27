आगरा: प्रेमिका की शादी तय होते ही आशिक बना कातिल, बेरहमी से हत्या कर शव के टुकड़े किए

उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां शुक्रवार (24 जनवरी) को विनय राजपूत नामक युवक ने प्रेमिका मिंकी शर्मा की शादी कहीं और तय होने पर नारियल काटने वाले चाक़ू से बेरहमी से प्रेमिका की ह्त्या कर दी. यही नहीं शव के टुकड़े-टुकड़े कर अलग-अलग इलाकों में फेंक दिए. चूंकि मिंकी भाई की शादी के कार्ड बांटने निकली थी और जब देर रात नहीं लौटी तो शक हुआ. तो हमदर्द बनकर विनय परिजनों के संग उसे तलाशता भी रहा.

घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस लोकेशन से तलाश शुरू की. पुलिस को विनय पर शक हुआ और जैसे ही हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू हुई, उसने अपना जुर्म क़ुबूल कर लिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया, लेकिन सिर अभी भी नहीं मिला है. जिस पर परिजनों ने पोस्टमार्टम उसके मिलने के बाद ही कराने की बात कही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक घटना थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के पार्वती बिहार निवासी मिंकी शर्मा से जुड़ी है, जिनके घर 6 फरवरी को भाई दीपक शर्मा की शादी होनी थी. घर में शादी की तैयारियों और खुशियों का माहौल था. मिंकी शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे शादी के कार्ड बांटने निकली थीं और जाते समय उन्होंने अपने पिता को फोन कर कुछ रिश्तेदारों के नंबर भी मांगे थे. इसके बाद से परिजनों का उनसे संपर्क टूट गया. देर रात तक जब मिंकी घर नहीं लौटीं तो परिवार की चिंता बढ़ गई और तलाश शुरू की गई.

विनय परिवार का मददगार बनाकर आया सामने

रात करीब साढ़े ग्यारह बजे दीपक शर्मा ने अपनी बहन के ऑफिस में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर विनय राजपूत को फोन किया. विनय ने खुद को मददगार बताते हुए दीपक के साथ मिलकर मिंकी की तलाश की, लेकिन उसी दौरान एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के रामबाग स्थित यमुना पुल के पास एक बंद बोरे में युवती के शव के टुकड़े मिलने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और महज 12 घंटे के भीतर विनय राजपूत को हिरासत में ले लिया. कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस के मुताबिक, शव के टुकड़े अलग-अलग थाना क्षेत्रों में फेंके गए थे ताकि पहचान न हो सके.

हत्या में शामिल होने का शक

मृतका के भाई दीपक शर्मा ने कहा कि उन्हें आज भी यकीन नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उनके साथ बहन की तलाश कर रहा था, वही हत्यारा निकला. उन्होंने आरोप लगाया कि विनय लगातार परिवार और पुलिस को गुमराह करता रहा और यह काम अकेले करना संभव नहीं है, इसलिए उसके साथियों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए. दीपक का कहना है कि अभी तक उनकी बहन का सिर बरामद नहीं हुआ है, जिसे आरोपी ने एत्मादपुर क्षेत्र के झरना नाले में फेंकने की बात कही है. जब तक सिर नहीं मिलेगा, वे पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे.

मृतका की बहन रिंकी शर्मा ने साफ किया कि मिंकी और विनय के बीच कोई निजी संबंध नहीं था, दोनों के बीच सिर्फ ऑफिस का कलीग रिश्ता था.

विनय मिंकी से शादी काना चाहता था

इस मामले में डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि युवक महिला से शादी करना चाहता था और महिला की शादी कहीं दूसरी जगह पर तय होने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दे दिया. गुमशुदगी की रिपोर्ट और शव की पहचान के बाद कड़ी जांच में आरोपी की भूमिका सामने आई है और आगे की कार्रवाई जारी है.