कानपुर: दिल्ली से बिहार जा रही बस आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी, 3 की मौत, 15 गंभीर घायल

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में मंगलवार (18 नवंबर) की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें तीन लोगों की मौत की खबर है. वहीं, 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. बस दिल्ली से बिहार के सिवान तक जा रही थी और कानपुर के बिल्हौर के अलौर थाना इलाके में हादसे का शिकार हो गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में घायल लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हल्की-फुल्की चोट वालों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. हालांकि, करीब 15 लोग ऐसे हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें कानपुर शहर के दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है.

एक्सप्रेसवे पर मोड़ के पास हुआ हादसा

यह हादसा उस समय हुआ, जब बस बिल्हौर के अरौल थाना इलाके में एक्सप्रेसवे पर मोड़ के पास पहुंची थी. भोर का समय था. माना जा रहा है कि इसी वजह से ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया और बस पलट गई. हादसा इतनी वीभत्स था कि बस के परखच्चे उड़ गए.

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को पास के सीएचसी में भर्ती कराया गया. 15 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कानपुर शहर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है. बाकी तीन शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतकों की शिनाख्त की जा रही है.