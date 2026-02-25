Agra News: पानी के टैंकर में जानवर की हड्डी जैसा अवशेष मिलने का दावा, नगर पालिका में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में एत्मादपुर नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल टैंकर से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने में आया है. यहां सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में नगर पालिका के पानी के टैंकर के भीतर किसी जानवर की हड्डी जैसी वस्तु दिखाई देने का दावा किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में पेयजल की शुद्धता को लेकर लोगों में दहशत फैल गई और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

स्थानीय लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर कार्रवाई की मांग की है. घटना सामने आने के बाद नगर पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया है. आनन-फानन में सभी टैंकरों की सफाई के निर्देश देकर जांच शुरू कर दी गयी है. जबकि एक कमर्चारी का वेतन भी रोका गया है.

पानी की आपूर्ति मकान निर्माण के लिए की गयी थी

जानकारी के अनुसार, संबंधित टैंकर मकान निर्माण कार्य हेतु पानी आपूर्ति के लिए गया था. गनीमत रही कि उक्त टैंकर से पेयजल वितरण नहीं किया गया था, अन्यथा जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था. स्थानीय नागरिकों ने टैंकरों की नियमित सफाई, निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की है.

कर्मचारी का वेतन रोका गया

इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश कुशवाह ने दूरभाष पर बताया कि सभी टैंकरों की साफ-सफाई कराई गई है तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. वहीं अधिशासी अधिकारी नवोदिता शर्मा ने संबंधित टैंकर कर्मचारी का वेतन रोकते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं. संबंधित अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

इस घटना के बाद नगर निकायों में पानी की आपूर्ति में लापरवाही का मुद्दा फिर गरमा गया है. इससे पहले भी सप्लाई टैंकों में कई बार गंदे पानी की सूचना है. बावजूद इसके टैंकर में भी इतनी बड़ी लापरवाही हो जाएगी यह किसी की समझ में नहीं आ रहा.