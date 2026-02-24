आगरा में खून के रिश्तों का कत्ल, छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश के आगरा में शराब के नशे में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर सब्बल से ताबड़तोड़ हमला किया है, हमले में घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पाताल ले जाया गया है. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छोटा भाई मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम दल बल के साथ के मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजयावा. साथ ही मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के नगला किशनलाल, बजरंग नगर से सामने आया है. यहां सोमवार को रात 8 बजे के लगभग दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. बताया गया है कि सात भाइयों के परिवार में लंबे समय से आपसी तनाव बना हुआ था.

आरोपी ने बड़े भाई पर सब्बल से किया हमला

बताया गया कि घटना वाले दिन शराब के नशे में छोटे भाई सत्तो और बड़े भाई भूरा के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले गई. आरोप है कि विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर लोहे के सब्बल से ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से भूरा मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम

वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में भूरा को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. पड़ोसियों के अनुसार दोनों भाइयों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था और आपसी रंजिश चली आ रही थी. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

मामले में क्या बोले पुलिस अधिकारी?

इस बाबत एसीपी छत्ता, शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में आपसी झगड़े के दौरान छोटे भाई द्वारा शराब के नशे में अपने बड़े भाई के सिर पर प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. परिजनों द्वारा घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित

एसीपी छत्ता, शेषमणि उपाध्याय के मुताबिक, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 03 पुलिस टीमें गठित की गई हैं तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.