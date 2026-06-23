'ये सब नाटक है', राम मंदिर चढ़ावा विवाद में SIT जांच पर भड़के अफजाल अंसारी, कर दी ये मांग

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी सांसद अफज़ाल अंसारी ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT की जांच पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये सब नाटक है. सनातन धर्म के लिए चार पीठों की स्थापना करके चार शंकराचार्य बैठाए थे. इस बेईमानी की जांच उन्हीं चारों शंकराचार्यों को सौंप दी जाए. वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग हैं. इसकी जांच कर देंगे और जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो-जो इसमें दोषी हैं, सबको दंडित किया जाए.

सांसद अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि राम मंदिर के निर्माण में श्रेय लेने वाले लोगों को प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा. लोग आज सामने आ रहे हैं जिन्होंने मुकुट और अन्य कीमती चीजें दान कीं उन्हें कोई रसीद नहीं मिली. उन्होंने कहा कि इस पाप का हिसाब-किताब इसी दुनिया में हो जाएगा.

SIT सौंप चुकी है रिपोर्ट

यहां बता दें कि एक सप्ताह की जांच के बाद आज SIT ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. 13 जून को सरकार ने लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में SIT का गठन किया था. जिसने अयोध्या में जाकर मंदिर प्रबंधन, कमर्चारियों और बैंक कर्मियों के बयान लिए हैं. बिना FIR के SIT जांच पर विपक्ष ने सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि ये सब टालने के लिए हो रहा है.

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अखिलेश यादव ने उठाया था मुद्दा

7 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी और गबन का आरोप लगाया था, जिसके बाद हड़कम्प मच गया था. पहले तो इस मामले में मंदिर प्रबंधन ने आरोपों को नकारा था, लेकिन इसके बाद हुए कई खुलासों ने मंदिर प्रबंधन को ही सवालों के घेरे में ला दिया. फिलहाल इस मामले में सपा ने बीजेपी को निशाने पर ले रखा है.

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