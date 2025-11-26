ADG गोरखपुर जोन ने गोंडा के थानों का किया वार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश
UP News: अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन ने पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय गोण्डा का वार्षिक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.
भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मार्च में चुनाव होना है, जिसके लिए जनवरी में नामांकन होगा. इसी के मद्देनजर नेपाल से सटे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन ने पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय गोण्डा का वार्षिक निरीक्षण किया. वार्षिक निरीक्षण से पूर्व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज गोण्डा अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल ने एडीजी का स्वागत किया.
क्वार्टर गार्द पहुंचकर गार्द की सलामी ली गई तथा संविधान दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई. ADG ने परिवहन शाखा, स्टोर, गणना कार्यालय, कैश कार्यालय आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
एडीजी ने संबंधितों को दिये आवश्यक निर्देश
पुलिस लाइन भ्रमण के दौरान उन्होंने शस्त्रागार, गार्द रूम, प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय, प्रचलित आरटीसी प्रशिक्षण, आरक्षी बैरक, भोजनालय, आदर्श बैरक, चिल्ड्रन पार्क, पुलिस कैफ़े एवं पुलिस जिम का भी विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ व सुव्यवस्थित बनाने हेतु सम्बंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए.
आरटीसी प्रशिक्षुओं से किया संवाद
इसी क्रम में उन्होंने पुलिस लाइन स्थित शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल में आरटीसी प्रशिक्षुओं से संवाद स्थापित कर उनके प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा उन्हें कर्तव्यपरायणता, अनुशासन एवं व्यवहारिक पुलिसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया गया.
एडीजी ने किया निरीक्षण
इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा पुलिस कार्यालय गोण्डा पहुंचकर गार्द की सलामी ली और पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओं—आगन्तुक हेल्प डेस्क, पुलिस मीडिया सेल, स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU), पासपोर्ट, जनशिकायत प्रकोष्ठ, वाचक कार्यालय, सी०ओ० लाइन, महिला शिकायत प्रकोष्ठ, डीसीआरबी, अपराध शाखा, विशेष किशोर पुलिस इकाई, एएचटीयू, आयोग सेल, आईजीआरएस शाखा, प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा, सीसीटीएनएस, विधिक शाखा, विशेष जांच प्रकोष्ठ, साइबर सेल, मॉनीटरिंग सेल, पेंशनर सेल आदि का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान कर्माचरियों से प्राप्त की जानकारी
इस दौरान उन्होंने शाखाओं में नियुक्त समस्त कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई तथा पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रख-रखाव व अद्यतन करने, क्राइम ब्रांच को लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, विशेष किशोर पुलिस इकाई व एएचटीयू को पॉक्सो एवं बालश्रम संबंधी मामलों में प्रभावी कार्यवाही, जनशिकायत/आईजीआरएस शाखा को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण, प्रधान लिपिक शाखा को लंबित प्रारंभिक जांचों के शीघ्र निस्तारण एवं चरित्र पंजिकाओं में मंतव्य अंकन आदि कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
कार्यालय निरीक्षण के पश्चात पुलिस लाइन स्थित सभागार में उन्होंने जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ अपराध व कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई. विधायक गोण्डा, मनकापुर, कटरा बाजार, तरबगंज, कर्नलगंज व गौरा तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से भेंट व वार्ता की गई.
गोंडा पर पहुंचने के बाद क्या बोले ADG?
ADG जोन मुथा अशोक जैन ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में मार्च में चुनाव होगा, इसके लिए जनवरी में नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. इसी को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है. इसके साथ ही समय-समय पर बॉर्डर की सीमाओं का निरीक्षण किया जाता है, पड़ोसी देश नेपाल हुआ भारत की सीमाओं के बारे में कहा कि कुछ दिनों पहले जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर अप लगातार सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है.
