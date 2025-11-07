'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के दौरान उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर हमला हुआ. इसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गईं. इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी पार्टी RJD पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग उप मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर भी हमला कर सकते हैं. ये उनकी मानसिकता को दिखाता है.

बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर हमले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "यह राजद की मानसिकता को दर्शाता है. इस क्षेत्रीय पार्टी इनका इतिहास गवाह है कि ये लोग शुरू से ही हिंसा करते आ रहे हैं."

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साधा निशाना

उन्होंने कहा कि ये लोग उप-मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गाड़ियों पर भी हमला कर सकते हैं? इनके लिए कोई नई बात नहीं है. देश की एजेंसियों को भी इनसे सावधान रहने की जरूरत है. ये लोग कब क्या कर सकते हैं, इस बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं.

दरअसल बिहार के लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ था, यह घटना कथित तौर पर तब हुई जब राजद समर्थकों के एक समूह ने उपमुख्यमंत्री के वाहन को घेर लिया. इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने काफिले पर पथराव करने का भी प्रयास किया. घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

मुस्लिमों को लेकर कही ये बात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तोते की तरह बोलते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान मुस्लिम महिलाओं का अपमान और उनके अधिकारों का हनन सर्वविदित है."

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही मुस्लिमों का हक छीन रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है. सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों को हक दिलाने का काम कर रही है. भाजपा ने तीन तलाक के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे हर मुस्लिम खुश है.

देव दीपावली के बाद वाराणसी में तेजी बढ़ा गंगा का जलस्तर, कई घाटों का टूट सकता है संपर्क