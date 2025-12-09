दिनदहाड़े मुरादाबाद में युवक की हत्या, शराब के ठेके के पास मार दी गोली, एक्शन में पुलिस

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह शराब के ठेके पर खड़ा था, तभी हमलावर आए और उसके सीने में गोली मार दी. गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावरों ने पत्थर से उसका सिर कूचला, जब उसने दम तोड़ दिया, तब आरोपी वहां से भाग गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. युवक को साईं अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद अस्पताल में परिजनों के साथ भीड़ पहुंची. लोग हंगामा करने लगे, तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने दरवाजे लॉक कर दिए.

परिजनों और लोगों की प्रतिक्रिया

इसके बाद परिजन सड़क पर डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. युवक की मां बस पर चढ़कर चीखने-चिल्लाने लगी. वह कहने लगीं- जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक बस को आगे नहीं जाने दूंगी. अगर बस आगे बढ़ी, मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगी.

इस दौरान अस्पताल के सामने की रोड पर करीब 20 मिनट तक एक किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और भीड़ को समझाकर किसी तरह जाम खुलवाया. फिर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.

आरोपी और घटना के पीछे का कारण

घटना मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार इलाके के एक वाइन शॉप की है. युवक की पहचान पवन कुमार उर्फ प्रिंस चौहान पुत्र जगतपाल सिंह के रूप में हुई है. वह रामेश्वर कॉलोनी का रहने वाला था और वारदात चिड़िया टोला मोहल्ले में अंजाम दी गई. युवक ग्रेजुएशन का छात्र था और बिजली विभाग में संविदा पर गाड़ी भी चलाता था.

सोमवार रात प्रशांत उर्फ बंदर, भीम, भोला समेत 5 युवकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. लोगों ने बताया कि भाईदूज के दिन पैसे उधारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था. इसी को लेकर पहले भी 2-3 बार मारपीट हो चुकी थी.

सोमवार को आरोपी प्रशांत सैनी उर्फ वानर उर्फ बंदर, यश सैनी और अभि जाटव चिड़िया टोला में शराब के ठेके पर मौजूद थे. इसी दौरान वहां से प्रिंस चौहान अपने दोस्त मयंक गुर्जर के साथ स्कूटी से गुजरा. प्रिंस को देखते ही प्रशांत सैनी ने उसकी स्कूटी पर हाथ मार दिया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

कहासुनी बढ़ते ही यश सैनी ने प्रिंस चौहान को पकड़ लिया, जबकि बाकी दोनों ने उस पर हमला कर दिया. इसी दौरान प्रशांत सैनी ने प्रिंस चौहान को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद पत्थर से सिर कूचकर आरोपी मौके से फरार हो गए.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस युवक को साईं अस्पताल लेकर पहुंची. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वारदात की जानकारी मिलते ही परिजन हॉस्पिटल पहुंच गए और हंगामा करने लगे. मृतक की मां गुस्से में बस के आगे खड़ी हो गईं. पुलिस प्रशासन की टीम ने किसी तरह से समझा-बुझाकर मां को बस से उतारकर घर भेजा. लोगों को भी समझाकर जाम खुलवाया गया.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि इन दोनों ग्रुपों के बीच पहले भी छोटे-मोटे विवाद और लड़ाई-झगड़े होते रहे हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की हैं. इससे पहले प्रशांत सैनी और भीम सैनी सहित अन्य लोगों ने प्रिंस की पिटाई की थी. इसके जवाब में प्रिंस चौहान ने भी भीम सैनी से मारपीट की थी.

पुलिस ने भीम सैनी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. इसके अलावा जिस इलाके में वारदात हुई है, वहां कई दुकानें हैं. अधिकांश पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. वाइन शॉप पर भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं. पुलिस टीमें इन सभी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं, जिससे घटना से जुड़े हर पहलू की स्पष्ट जानकारी मिल सके.

फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. टीम ने वहां बिखरे खून के नमूने, खून से सनी मिट्टी और आसपास मौजूद वस्तुओं से फिंगरप्रिंट के सैंपल उठाए हैं. पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस वाइन शॉप के मालिक और सेल्समैन से भी पूछताछ कर रही है.