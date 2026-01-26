मजबूत लोकतंत्र के लिए संकल्पित UP, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता का दिया संदेश

UP News: उत्तर प्रदेश में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में महिला एवं युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और बूथ स्तर के कार्मिकों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड भी वितरित किए गए.

कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने उपस्थित लगभग 500 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को संबोधित करते हुए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया. इस अवसर पर “निर्वाचन के बढ़ते कदम” थीम पर आधारित जर्नी ऑफ इलेक्शन प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया. प्रदर्शनी के माध्यम से निर्वाचन व्यवस्था में समय-समय पर हुए तकनीकी एवं प्रक्रियागत बदलावों को दर्शाया गया.

युवा मतदाता सम्मान समारोह

कार्यक्रम के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 75 बूथ लेवल अधिकारियों, 75 बीएलओ सुपरवाइजर, 18 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा 6 जिला निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित किया गया. सम्मानित किए गए जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद एटा, बाराबंकी, औरैया, शामली, महोबा एवं फतेहपुर से संबंधित हैं. इस अवसर पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 15 युवा मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड प्रदान किए गए. इसके साथ ही 5 महिला मतदाताओं को विशेष रूप से सम्मानित कर महिला सहभागिता को बढ़ावा दिया गया.

“मेरा भारत, मेरा वोट” रही इस वर्ष की थीम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम “मेरा भारत, मेरा वोट” है. उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और नागरिकों में मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, राज्य स्वीप आइकन सुधा सिंह एवं अनुष्का चौबे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी उपस्थित रहे.

राज्यस्तरीय सम्मान समारोह विजेता